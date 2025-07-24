Индия отправила России критически важную взрывчатку для ракет, - Reuters

Индийская фирма поставила в Россию взрывчатое вещество, используемое в ракетах. США предупредили о риске санкций за такие сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В декабре 2024 года индийская компания отправила на территорию России взрывчатое вещество HMX на сумму 1,4 млн долларов, свидетельствуют данные индийской таможни, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Один из получателей - российская компания "Промсинтез", которую СБУ связывает с военной сферой.

Украинская спецслужба сообщила, что в апреле по заводу "Промсинтез" был нанесен удар дронами. Вещество HMX активно используется в ракетных и торпедных боеголовках, реактивных двигателях и других военных разработках.

США считают вещество критически важным

Министерство обороны США относит HMX к критическим материалам, необходимым для российской военной машины. Минфин США ранее предупреждал о возможности санкций для тех, кто помогает поставками такого вещества.

Ранее поставки HMX в Россию не освещались в прессе. Производители вооружения на России работают в усиленном режиме, поддерживая вторжение в Украину, начавшееся в 2022 году.

Индия сохраняет торговлю с Россией

Несмотря на сближение с США, Индия продолжает тесные экономические связи с Россией. Особенно заметна активность в сфере закупки российской нефти, что вызывает обеспокоенность Запада.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозил 100%-м тарифом на страны, покупающие российскую нефть. Тем временем, в американском Минфине напоминают, что за поставки HMX могут последовать санкции.

Дели уверяет в соблюдении законов

Индийский МИД заявил, что экспорт продукции двойного назначения осуществляется с соблюдением международных обязательств и через строгое правовое регулирование. Один из индийских чиновников отметил, что HMX может использоваться в гражданских целях, хотя более известен как военный компонент.

МИД США не прокомментировал конкретные поставки, но подтвердил, что неоднократно предупреждал Индию об угрозе санкций. В Вашингтоне считают Индию стратегическим партнером, но требуют осторожности в отношениях с Россией.

Заводы в Самарской области получатели груза

По данным Reuters, в декабре фирма Ideal Detonators Private Limited отправила в Санкт-Петербург два груза HMX. Один - на сумму 405 тысяч долларов, второй - на сумму более 1 млн долларов.

Получателями стали компании "Промсинтез" и High Technology Initiation Systems из Самарской области. Ни одна из сторон сделки не прокомментировала информацию журналистов.

Реакция США и Украины

Советник президента Украины Владислав Власюк подтвердил, что "Промсинтез" уже фигурировал в расследованиях о сотрудничестве с индийскими партнерами. Власти Украины фиксируют отдельные случаи обхода санкций с участием Индии.

Американские чиновники отметили, что санкции при администрации Джо Байдена применялись избирательно. При Трампе работа по санкциям практически остановилась, и неясно, последуют ли новые меры в отношении индийских поставщиков.