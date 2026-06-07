СМИ узнали имя олигарха, через которого Зеленский передавал послание Путину

Через какого олигарха шло послание

По словам источников Financial Times, 21 мая Зеленский попросил Романа Абрамовича передать Путину сообщение о своей готовности встретиться на двустороннем саммите.

Это была бы первая такая встреча за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Двое высокопоставленных чиновников Украины охарактеризовали сообщение, направленное через Абрамовича, как похожее по содержанию на открытое письмо Зеленского к Путину, опубликованное на официальном сайте президента 4 июня.

Открытое письмо Зеленского к Путину

4 июня президент Владимир Зеленский опубликовал на официальном сайте открытое письмо к Путину.

В открытом письме Зеленский предложил провести встречу лидеров на территории Швейцарии, Турции или стран Арабского мира - не в Москве или Киеве.

Президент подчеркнул, что Украина готова на полное прекращение огня на время переговоров, а мониторинг линии остановки могут обеспечить США.

Отдельно речь шла об обмене военнопленными по принципу "всех на всех" и возвращении вывезенных в РФ украинских детей и гражданских.

Гарантии безопасности, по словам Зеленского, должны создаваться при участии США и Европы.

По данным президента, только в мае потери РФ на фронте составили более 30 тысяч убитыми и тяжело ранеными, 63% из них - убитые. Зеленский также отметил, что Россия впервые в истории полностью зависима от Китая и была вынуждена просить помощи у КНДР.