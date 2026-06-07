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СМИ узнали имя олигарха, через которого Зеленский передавал послание Путину

16:15 07.06.2026 Вс
2 мин
Российский олигарх под санкциями ЕС стал мостиком между Киевом и Кремлем
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский в конце мая передал российскому диктатору Владимиру Путину сообщение через влиятельного российского олигарха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Через какого олигарха шло послание

По словам источников Financial Times, 21 мая Зеленский попросил Романа Абрамовича передать Путину сообщение о своей готовности встретиться на двустороннем саммите.

Это была бы первая такая встреча за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Двое высокопоставленных чиновников Украины охарактеризовали сообщение, направленное через Абрамовича, как похожее по содержанию на открытое письмо Зеленского к Путину, опубликованное на официальном сайте президента 4 июня.

Открытое письмо Зеленского к Путину

4 июня президент Владимир Зеленский опубликовал на официальном сайте открытое письмо к Путину.

В открытом письме Зеленский предложил провести встречу лидеров на территории Швейцарии, Турции или стран Арабского мира - не в Москве или Киеве.

Президент подчеркнул, что Украина готова на полное прекращение огня на время переговоров, а мониторинг линии остановки могут обеспечить США.

Отдельно речь шла об обмене военнопленными по принципу "всех на всех" и возвращении вывезенных в РФ украинских детей и гражданских.

Гарантии безопасности, по словам Зеленского, должны создаваться при участии США и Европы.

По данным президента, только в мае потери РФ на фронте составили более 30 тысяч убитыми и тяжело ранеными, 63% из них - убитые. Зеленский также отметил, что Россия впервые в истории полностью зависима от Китая и была вынуждена просить помощи у КНДР.

Напомним, Путин озвучил собственную "формулу мира" с Украиной, где упомянул о "компромиссах", а глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о мирных переговорах, которое в Киеве оценили как абсурдное.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это упущенным шансом Путина "выйти из провальной войны".

По словам министра, после отказа Путина ситуация для России будет только ухудшаться - будут расти потери на поле боя, экономика глубже погрузится в рецессию, а международное давление усилится.

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