ЗМІ дізналися ім'я олігарха, через якого Зеленський передавав послання Путіну

Президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.
Це була б перша така зустріч за понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Двоє високопосадовців України охарактеризували повідомлення, надіслане через Абрамовича, як схоже за змістом на відкритий лист Зеленського до Путіна, опублікований на офіційному сайті президента 4 червня.
4 червня президент Володимир Зеленський опублікував на офіційному сайті відкритий лист до Путіна.
У відкритому листі Зеленський запропонував провести зустріч лідерів на території Швейцарії, Туреччини або країн Арабського світу - не в Москві чи Києві.
Президент наголосив, що Україна готова на повне припинення вогню на час переговорів, а моніторинг лінії зупинки можуть забезпечити США.
Окремо йшлося про обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх" і повернення вивезених у РФ українських дітей і цивільних.
Гарантії безпеки, за словами Зеленського, мають створюватися за участю США і Європи.
За даними президента, лише у травні втрати РФ на фронті склали понад 30 тисяч убитими і тяжко пораненими, 63% з них - убиті. Зеленський також зазначив, що Росія вперше в історії повністю залежна від Китаю і була змушена просити допомоги у КНДР.
Нагадаємо, Путін озвучив власну "формулу миру" з Україною, де згадав про "компроміси", а очільник МЗС РФ Сергій Лавров виступив із заявою про мирні переговори, яку в Києві оцінили як абсурдну.
Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав це втраченим шансом Путіна "вийти з провальної війни".
За словами міністра, після відмови Путіна ситуація для Росії лише погіршуватиметься - зростатимуть втрати на полі бою, економіка глибше зануриться в рецесію, а міжнародний тиск посилиться.