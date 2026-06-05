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Зеленский отреагировал на "слабый" ответ Путина на письмо

20:23 05.06.2026 Пт
2 мин
Какие шаги заставят Кремль изменить свою позицию?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский отреагировал на "слабый" ответ Путина на письмо Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира и снова выбирает продолжение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что диктатор ничего не хочет менять и не хочет признать, что эта война "нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги" и все они "сегодня были очень улыбающиеся".

"Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию - больше", - подчеркнул президент Украины.

Что известно о письме Зеленского:

Накануне Зеленский обнародовал открытое письмо, адресованное диктатору. Ему предшествовало заявление украинского лидера о том, что из-за концентрации внимания США на ситуации с Ираном Украина готова перейти к прямым переговорам с РФ, чтобы не ждать дальнейшего развития событий.

В самом обращении Зеленский отметил, что Россия не сможет в этом году установить контроль над Донбассом, и призвал завершить войну путем переговоров. В качестве промежуточного шага он предложил ввести режим прекращения огня по принципу "стоим где стоим".

До появления официальной реакции Путина спикер Кремля отмечал, что тот ознакомился с письмом, однако повторил позицию Москвы: если Зеленский хочет переговоров, ему следует приехать в Москву.

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на украинскую инициативу, заявив в Белом доме, что приветствует обсуждение возможной встречи.

Больше о содержании письма Зеленского - в отдельном материале РБК-Украина.

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