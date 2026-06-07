СМИ узнали имя олигарха, через которого Зеленский передавал послание Путину
Президент Владимир Зеленский в конце мая передал российскому диктатору Владимиру Путину сообщение через влиятельного российского олигарха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Через какого олигарха шло послание
По словам источников Financial Times, 21 мая Зеленский попросил Романа Абрамовича передать Путину сообщение о своей готовности встретиться на двустороннем саммите.
Это была бы первая такая встреча за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Двое высокопоставленных чиновников Украины охарактеризовали сообщение, направленное через Абрамовича, как похожее по содержанию на открытое письмо Зеленского к Путину, опубликованное на официальном сайте президента 4 июня.
Открытое письмо Зеленского к Путину
4 июня президент Владимир Зеленский опубликовал на официальном сайте открытое письмо к Путину.
В открытом письме Зеленский предложил провести встречу лидеров на территории Швейцарии, Турции или стран Арабского мира - не в Москве или Киеве.
Президент подчеркнул, что Украина готова на полное прекращение огня на время переговоров, а мониторинг линии остановки могут обеспечить США.
Отдельно речь шла об обмене военнопленными по принципу "всех на всех" и возвращении вывезенных в РФ украинских детей и гражданских.
Гарантии безопасности, по словам Зеленского, должны создаваться при участии США и Европы.
По данным президента, только в мае потери РФ на фронте составили более 30 тысяч убитыми и тяжело ранеными, 63% из них - убитые. Зеленский также отметил, что Россия впервые в истории полностью зависима от Китая и была вынуждена просить помощи у КНДР.
Напомним, Путин озвучил собственную "формулу мира" с Украиной, где упомянул о "компромиссах", а глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о мирных переговорах, которое в Киеве оценили как абсурдное.
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это упущенным шансом Путина "выйти из провальной войны".
По словам министра, после отказа Путина ситуация для России будет только ухудшаться - будут расти потери на поле боя, экономика глубже погрузится в рецессию, а международное давление усилится.