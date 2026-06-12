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СМИ узнали, кто заставил Трампа отказаться от удара по Ирану и заключить сделку

18:07 12.06.2026 Пт
2 мин
Какие именно аргументы повлияли на политика в последний момент?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Лидеры нескольких стран убедили Дональда Трампа отказаться от удара по Ирану. Они заверили президента США, что новое соглашение уже фактически готово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

После публичных угроз американского лидера ударить по Ирану, с ним связались представители стран Персидского залива и Южной Азии.

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По информации источников издания, Трампу позвонили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и министр обороны Пакистана Асим Мунир.

Политики пытались отговорить президента США от военной эскалации. Во время разговора они заверили его, что предварительное соглашение, которое открывает путь к более детальным переговорам, уже согласовано.

Именно аргументы лидеров о том, что мирный договор действительно близок, заставили Трампа изменить свои намерения и отказаться от планов бить по Ирану.

Напомним, Трамп анонсировал вечером 11 июня "очень сильный удар" по Ирану. Кроме того, он сказал, что США в будущем захватят остров Харк и иранские объекты нефтяной инфраструктуры.

Позже американский президент заявил, что США не будут наносить по Ирану удары из-за прогресса в переговорном процессе.

Отметим, Дональд Трамп сообщил, что США якобы завершили войну с Ираном. По его словам, Тегеран согласился никогда не обладать ядерным оружием.

Кроме того, американский президент отметил, что соответствующий документ между странами может быть подписан уже в ближайшие дни.

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