СМИ узнали, кто примет участие во встрече Зеленского и Трампа

Встреча Зеленского и Трампа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

Напомним, в Вашингтоне сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Ожидается, что стороны сегодня должны детально обсудить условия мирного соглашения, которые президент США накануне обсудил с Путиным в Анкоридже на Аляске и определить дальнейшие шаги по достижению мира.

Подробнее о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что перед встречей Зеленский уже провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Они обсудили ситуацию на фронте и совместные дипломатические возможности Украины, Европы и США.