Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

ЗМІ дізналися, хто візьме участь у зустрічі Зеленського та Трампа

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп сьогодні, 18 серпня, проведуть переговори у Білому домі. На зустрічі будуть присутні й інші представники адміністрації США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними джерел видання, у зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Уіткофф та Кіт Келлог, а також голова апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом, а згодом до них долучаться європейські лідери.

Очікується, що сторони сьогодні мають детально обговорити умови мирної угоди, які президент США напередодні обговорив з Путіним в Анкориджі на Алясці та визначити подальші кроки щодо досягнення миру.

Детальніше про те, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що перед зустріччю Зеленський вже провів переговори зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Вони обговорили ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості України, Європи та США.

Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампКіт КеллогМарко РубіоСтів ВіткоффДжей Ді Венс