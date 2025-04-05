СМИ узнали, кто первый поедет к Трампу для обсуждения пошлин

Издание со ссылкой на четыре информированных источника отмечало, что Нетаньяху намерен посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля. Если визит состоится, то премьер Израиля станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Трампом, чтобы попытаться договориться об отмене пошлин.

Также ожидается, что лидеры также обсудят иранский ядерный кризис и конфликт в Секторе Газа.

Отмечается, что Израиль пытался избежать пошлин, которые Трамп наложил на почти все страны мира, объявив о предохранительной отмене всех пошлин на американскую продукцию. Ставка 17%, которую Трамп установил для Израиля, базировалась на значительном дефиците двусторонней торговли США.

Трамп позвонил Нетаньяху и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану 3 апреля, когда Нетаньяху находился с визитом в Будапеште. Этот звонок был вызван решением Венгрии выйти из Международного уголовного суда, но Нетаньяху также поднял вопрос о таможенных тарифах.

Трамп предложил Нетаньяху приехать в Белый дом, не указав точную дату. Через несколько часов Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, что Нетаньяху вскоре посетит Вашингтон, "возможно, даже на следующей неделе".

Изначально обе стороны ожидали, что визит состоится позже в апреле, вероятно, во время Песаха, который начинается 14 апреля.