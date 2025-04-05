ЗМІ дізналися, хто перший поїде до Трампа для обговорення мит

Видання з посиланням на чотири поінформовані джерела зазначав, що Нетаньяху має намір відвідати Білий дім у понеділок, 7 квітня. Якщо візит відбудеться, то прем'єр Ізраїлю стане першим іноземним лідером, який особисто зустрінеться з Трампом, щоб спробувати домовитися про скасування мит.

Також очікується, що лідери також обговорять іранську ядерну кризу та конфлікт в Секторі Газа.

Зазначається, що Ізраїль намагався уникнути мит, які Трамп наклав на майже всі країни світу, оголосивши про запобіжне скасування всіх мит на американську продукцію. Але це не спрацювало. Ставка 17%, яку Трамп встановив для Ізраїлю, базувалася на значному дефіциті двосторонньої торгівлі США.

Трамп зателефонував Нетаньяху та прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану 3 квітня, коли Нетаньяху перебував з візитом у Будапешті. Цей дзвінок був спричинений рішенням Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду, але Нетаньяху також порушив питання про митні тарифи.

Трамп запропонував Нетаньяху приїхати до Білого дому, не вказавши точну дату. За кілька годин Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, що Нетаньяху незабаром відвідає Вашингтон, "можливо, навіть наступного тижня".

Спочатку обидві сторони очікували, що візит відбудеться пізніше в квітні, ймовірно, під час Песаху, який починається 14 квітня.