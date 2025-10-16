RU

Испугался "Томагавков"? Путин отговаривал Трампа отправлять ракеты и вспомнил о дипломатии

Фото: российский диктатор Владимир Путин со своим советником Юрием Ушаковым (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным длился 2,5 часа. Основное внимание было уделено войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Путина Юрия Ушакова, которого цитируют росСМИ.

Путин нафантазировал, что РФ якобы имеет успехи на фронте, но при этом заявил, что является сторонником политико-дипломатического пути урегулирования войны.

Не обошел российский диктатор стороной и возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он убеждал Трампа в том, что эти ракеты "не изменят ситуацию на фронте", однако "нанесут ущерб отношениям России и США".

Президент США во время разговора также упоминал о своих успехах в урегулировании конфликтов. По словам Ушакова, Трамп заявил о "колоссальных перспективах" для экономического сотрудничества России и США после завершения конфликта в Украине.

 

Напомним, Трамп и Путин во время разговора договорились, что на следующей неделе состоится встреча представителей США и России. Президент США отметил, что встретится с российским диктатором в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между РФ и Украиной.

Почти сразу на это отреагировал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чей режим считается благосклонным к РФ. Он отметил, что встреча Трампа и Путина в Будапеште - это, мол, "отличная новость для миролюбивых народов мира".

Отметим, в Белом доме, комментируя новость о возможном саммите в Будапеште, заявили, что американский лидер все еще верит, что сможет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора.

Владимир ПутинДональд ТрампTomahawkЮрий УшаковВойна в Украине