Испугался "Томагавков"? Путин отговаривал Трампа отправлять ракеты и вспомнил о дипломатии

Путин нафантазировал, что РФ якобы имеет успехи на фронте, но при этом заявил, что является сторонником политико-дипломатического пути урегулирования войны.

Не обошел российский диктатор стороной и возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он убеждал Трампа в том, что эти ракеты "не изменят ситуацию на фронте", однако "нанесут ущерб отношениям России и США".

Президент США во время разговора также упоминал о своих успехах в урегулировании конфликтов. По словам Ушакова, Трамп заявил о "колоссальных перспективах" для экономического сотрудничества России и США после завершения конфликта в Украине.