Злякався "Томагавків"? Путін відговорював Трампа відправляти ракети і згадав про дипломатію

Путін нафантазував, що РФ нібито має успіхи на фронті, але при цьому заявив, що є прихильником політико-дипломатичного шляху врегулювання війни.

Не обійшов російський диктатор стороною і можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він переконував Трампа в тому, що ці ракети "не змінять ситуацію на фронті", проте "завдадуть шкоди відносинам Росії і США".

Президент США під час розмови також згадував про свої успіхи у врегулюванні конфліктів. За словами Ушакова, Трамп заявив про "колосальні перспективи" для економічного співробітництва Росії та США після завершення конфлікту в Україні.