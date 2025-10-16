ua en ru
Трамп считает возможной встречу Зеленского и Путина, - Белый дом

Вашингтон, Четверг 16 октября 2025 21:06
UA EN RU
Трамп считает возможной встречу Зеленского и Путина, - Белый дом Фото: президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп верит в то, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

У Ливитт попросили прокомментировать, верит ли Трамп до сих пор в то, что он сможет организовать переговоры Зеленского и Путина.

"Я думаю, что он считает это возможным. И он, конечно, был бы рад видеть такую встречу", - ответила пресс-секретарь.

Она уточнила, что сейчас ведутся переговоры и разрабатываются планы по поводу встречи российской и американской делегаций. Делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио. Затем должна состояться новая встреча Трампа и Путина.

"Но я не думаю, что президент Трамп полностью закрыл дверь для этого", - добавила Ливитт.

Встреча Зеленского и Путина

Стоит заметить, что президент США Дональд Трамп еще перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске ставил себе цель организовать трехсторонний саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Но свои планы Трамп реализовать не сумел - Путин продолжил искать странные оправдания и выражать сомнения в целесообразности встречи с Зеленским.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркивал, что готов ко встрече с Путиным. Такие переговоры, по его словам, необходимы, поскольку в России глава Кремля решает все.

Сегодня, 16 октября, Трамп и Путин провели очередной телефонный разговор. После диалога американский лидер рассказал, что договорился о встрече с российским диктатором в Будапеште. Уже на следующей неделе между чиновниками США и РФ пройдет подготовительная встреча.

