Трамп считает возможной встречу Зеленского и Путина, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп верит в то, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

У Ливитт попросили прокомментировать, верит ли Трамп до сих пор в то, что он сможет организовать переговоры Зеленского и Путина.

"Я думаю, что он считает это возможным. И он, конечно, был бы рад видеть такую встречу", - ответила пресс-секретарь.

Она уточнила, что сейчас ведутся переговоры и разрабатываются планы по поводу встречи российской и американской делегаций. Делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио. Затем должна состояться новая встреча Трампа и Путина.

"Но я не думаю, что президент Трамп полностью закрыл дверь для этого", - добавила Ливитт.