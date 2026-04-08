Сийярто обещал Лаврову документы по вступлению Украины в ЕС: всплыли новые "сливы"

19:30 08.04.2026 Ср
2 мин
Появляется все больше свидетельств, что Венгрия играет на стороне РФ
aimg Мария Науменко
Сийярто обещал Лаврову документы по вступлению Украины в ЕС: всплыли новые "сливы" Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава МИД РФ Сергей Лавров (russiaeu.ru)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто за несколько дней до выборов в стране попал под новую волну критики из-за утечки разговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет об аудиозаписях, обнародованных консорциумом журналистских расследований, в частности VSquare.org. В них Сийярто якобы обсуждает с Лавровым вопросы, связанные со вступлением Украины в Европейский Союз, санкциями против России и другими темами, чувствительными для ЕС.

В одном из фрагментов Сийярто после просьбы Лаврова якобы соглашается передать документ о роли языков нацменьшинств в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

"Я пришлю это вам. Это не проблема", - заявил Сийярто на одной из записей.

В то же время из самих записей не понятно, о каком именно документе шла речь и был ли он в открытом доступе. Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить подлинность аудиозаписей.

Журналисты также обнародовали другие разговоры между Сийярто и Лавровым. Они, по их словам, касались подготовки поездки Орбана в Москву в 2024 году, блокирования нового пакета санкций ЕС против России в 2025 году, а также деталей переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Отдельное внимание привлек дружеский тон общения. В конце одного из разговоров Лавров говорит: "Всего наилучшего, друг", а Сийярто отвечает: "Если тебе что-то понадобится, я к твоим услугам".

Связи Будапешта с Москвой

Напомним, 31 марта в сеть уже попадали аудиозаписи разговоров Сийярто и Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.

В частности, российский министр просил помочь исключить из санкционного списка сестру олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, и впоследствии ее действительно убрали из перечня.

Кроме того, The Washington Post писало, что Сийярто регулярно контактировал с Лавровым во время перерывов в брюссельских встречах, из-за чего Москва фактически имела косвенный доступ к переговорам в ЕС.

Позже сам венгерский министр признал, что поддерживает такую связь.

