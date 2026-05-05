Испугались ударов? Оккупанты отменили парад на 9 мая в Крыму

Российские оккупанты в Крыму решили не проводить военный парад и другие массовые мероприятия на 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.
"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в республике Крым в этом году не планируется. Также не состоится организованного шествия "Бессмертного полка"", - отметил он.
Аксенов пояснил, что такое решение так называемых "органов власти" продиктовано "соображениями безопасности".
Напомним, в конце апреля российский диктатор Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором заявил, что готов установить перемирие с Украиной на "день победы".
В ответ Украина заявила, что Москва таким образом хочет обезопасить свой военный парад, который запланирован на 9 мая.
В понедельник, 4 мая, Минобороны страны-агрессора сообщило, что российский диктатор приказал прекратить огонь 8 и 9 мая. Там добавили, что если Украина нарушит перемирие, РФ нанесет массированный ракетный удар по центру Киева.
Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование" какой-либо годовщины. Он сообщил об объявлении Киевом режима тишины начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.
Позже министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что объявленный Зеленским режим тишины с 5 на 6 мая - это предложение закончить войну. Он отметил, что эта дата покажет, чего на самом деле хочет страна-агрессор.