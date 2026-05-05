Испугались ударов? Оккупанты отменили парад на 9 мая в Крыму

"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в республике Крым в этом году не планируется. Также не состоится организованного шествия "Бессмертного полка"", - отметил он.

Аксенов пояснил, что такое решение так называемых "органов власти" продиктовано "соображениями безопасности".

Напомним, в конце апреля российский диктатор Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором заявил, что готов установить перемирие с Украиной на "день победы".

В ответ Украина заявила, что Москва таким образом хочет обезопасить свой военный парад, который запланирован на 9 мая.

В понедельник, 4 мая, Минобороны страны-агрессора сообщило, что российский диктатор приказал прекратить огонь 8 и 9 мая. Там добавили, что если Украина нарушит перемирие, РФ нанесет массированный ракетный удар по центру Киева.