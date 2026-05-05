Украина готова окончить войну и 6 мая покажет, хочет ли того же Россия, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что объявленный президентом Владимиром Зеленским режим тишины с 5 на 6 мая - это предложение закончить войну. И эта дата покажет, чего на самом деле хочет Россия.

Сибига подчеркнул, что мир не может ждать "парадов" или "праздников". Если Москва готова прекратить боевые действия, то она может это сделать уже в ночь с 5 на 6 мая.

"Украина готова: в полночь с 5 по 6 мая. Это серьезное предложение о прекращении войны и переходе к дипломатии", - написал глава МИД

Он добавил, что просит всех партнеров Украины, все миролюбивые государства и все штаб-квартиры международных организаций поддерживать этот призыв к остановке боевых действий.

Резюмируя Сибига добавил, что в этот период станет ясно, что на самом деле нужно России.

"6 мая покажет, насколько серьезны намерения Москвы и чего она на самом деле хочет - мира или военных парадов", - подытожил министр.