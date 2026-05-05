Украина готова окончить войну и 6 мая покажет, хочет ли того же Россия, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что объявленный президентом Владимиром Зеленским режим тишины с 5 на 6 мая - это предложение закончить войну. И эта дата покажет, чего на самом деле хочет Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в соцсети Х.
Сибига подчеркнул, что мир не может ждать "парадов" или "праздников". Если Москва готова прекратить боевые действия, то она может это сделать уже в ночь с 5 на 6 мая.
"Украина готова: в полночь с 5 по 6 мая. Это серьезное предложение о прекращении войны и переходе к дипломатии", - написал глава МИД
Он добавил, что просит всех партнеров Украины, все миролюбивые государства и все штаб-квартиры международных организаций поддерживать этот призыв к остановке боевых действий.
Резюмируя Сибига добавил, что в этот период станет ясно, что на самом деле нужно России.
"6 мая покажет, насколько серьезны намерения Москвы и чего она на самом деле хочет - мира или военных парадов", - подытожил министр.
Россия хочет перемирия на "день победы"
Напомним, что неделей ранее глава Кремля Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором заявил, что готов установить перемирие с Украиной на "день победы".
Украинская сторона отметила, что Москва таким образом хочет обезопасить свой военный парад, который запланирован на 9 мая.
Также важно добавить, что Украина не получала никаких деталей со стороны России о перемирии. В частности, речь как минимум о сроках, модальности прекращения боевых действий и так далее.
Но 4 мая в Минобороны РФ публично заявили, что Путин приказал прекратить огонь 8 и 9 мая. Там добавили, что если Украина не захочет устанавливать перемирие, тогда РФ нанесет массированный ракетный удар по центру Киева.
Вечером того же дня президент Владимир Зеленский заявил, что человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. Поэтому Украина объявила о режиме тишины начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.