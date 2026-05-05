UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Злякалися ударів? Окупанти скасували парад на 9 травня у Криму

23:30 05.05.2026 Вт
2 хв
Рішення так званої "влади" продиктоване "міркуваннями безпеки"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: окупанти відмовились від проведення всіх масових заходів (Getty Images)

Російські окупанти у Криму вирішили не проводити військовий парад та інші масові заходів на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "голови Криму" Сергія Аксьонова.

Читайте також: Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський

"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в республіці Крим цього року не планується. Також не відбудеться організованої ходи "Безсмертного полку"", - зазначив він.

Аксьонов пояснив, що таке рішення так званих "органів влади" продиктоване "міркуваннями безпеки".

Нагадаємо, наприкінці квітня російський диктатор Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій заявив, що готовий встановити перемир'я з Україною на "день перемоги".

У відповідь Україна заявила, що Москва таким чином хоче убезпечити свій військовий парад, який заплановано на 9 травня.

В понеділок, 4 травня, Міноборони країни-агресорки повідомило що російський диктатор наказав припинити вогонь 8 і 9 травня. Там додали, що якщо Україна порушить перемир'я, РФ завдасть масованого ракетного удару по центру Києва.

Вчора увечері президент України Володимир Зеленський заявив, що людське життя є більшою цінністю, ніж "святкування" будь-якої річниці. Він повідомив про оголошення Києвом режиму тиші починаючи з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня.

Пішніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що оголошений Зеленським режим тиші з 5 на 6 травня - це пропозиція закінчити війну. Він зауважив, що ця дата покаже, чого насправді хоче країна-агресорка.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим9 МаяОкупанти