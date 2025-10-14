RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Преступники с помощью искусственного интеллекта обманули сотни украинцев: как работала схема

Фото: преступники с помощью искусственного интеллекта обманули сотни украинцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Следователи полиции разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Сделку организовала 33-летняя женщина, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу. К преступной деятельности привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Как работала схема

Женщина получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга - финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации.

Полученную информацию она передавала другим участникам группы, которые осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а дальше - в "Дію" через систему авторизации BankID.

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake - накладывая лица потерпевших на собственное.

Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической верификации в банковских онлайн-системах.

Сколько денег выманили преступники

Таким образом злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 млн гривен.

Полученные средства участники группы переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

 

Украинцев предупредили о мошеннических схемах

В сети значительно увеличилось количество опасных объявлений об аренде жилья онлайн. Мошенники создают фейковые страницы с привлекательными фото, предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. Однако после получения средств - исчезают.

Также напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".

Кроме того, мы объясняли, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Читайте РБК-Украина в Google News
МошенникиИскусственный интеллектНациональная полиция