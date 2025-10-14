Злочинці за допомогою штучного інтелекту ошукали сотні українців: як працювала схема

Слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.
Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу – фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації.
Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі – у "Дію" через систему авторизації BankID.
Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake – накладаючи обличчя потерпілих на власне.
Ці фейкові відео використовувалися для проходження автоматичної верифікації у банківських онлайн-системах.
Таким чином зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 млн гривень.
Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.
