Преступники с помощью искусственного интеллекта обманули сотни украинцев: как работала схема

Следователи полиции разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Сделку организовала 33-летняя женщина, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу. К преступной деятельности привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Как работала схема

Женщина получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга - финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации.

Полученную информацию она передавала другим участникам группы, которые осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а дальше - в "Дію" через систему авторизации BankID.

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake - накладывая лица потерпевших на собственное.

Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической верификации в банковских онлайн-системах.

Сколько денег выманили преступники

Таким образом злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 млн гривен.

Полученные средства участники группы переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.