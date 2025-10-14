ua en ru
Злочинці за допомогою штучного інтелекту ошукали сотні українців: як працювала схема

Вівторок 14 жовтня 2025 11:22
Злочинці за допомогою штучного інтелекту ошукали сотні українців: як працювала схема Фото: злочинці за допомогою штучного інтелекту ошукали сотні українців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Як працювала схема

Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу – фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації.

Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі – у "Дію" через систему авторизації BankID.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake – накладаючи обличчя потерпілих на власне.

Ці фейкові відео використовувалися для проходження автоматичної верифікації у банківських онлайн-системах.

Скільки грошей виманили злочинці

Таким чином зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 млн гривень.

Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Українців попередили про шахрайські схеми

У мережі значно побільшало небезпечних оголошень про оренду житла онлайн. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Проте після отримання коштів – зникають.

Також нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".

Крім того, ми пояснювали, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

