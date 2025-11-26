Ситуация напряженная. В Генштабе рассказали о боях на Гуляйпольском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, сейчас действительно напряженная. Противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что только за минувшие сутки зафиксировано более трех десятков штурмов, более полутысячи артиллерийских обстрелов с использованием более 2100 боеприпасов, десяток авиаударов, 250 сбросов с БпЛА, атаки почти 2 тысяч дронов-камикадзе.

"Война идет не только на поле боя, но и на информационном фронте. Враг умело манипулирует настроениями украинского общества: специально преувеличивает свои так называемые успехи и гиперболизированно акцентирует на проблемах в Силах обороны Украины, разгоняя среди украинцев панические настроения и побуждая к невзвешенным действиям", - говорится в сообщении.

ВСУ держит оборону

При этом отмечается, что, несмотря на все, защитники держат оборону, с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка. Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники.

Только за вчера выведены из строя 2 вражеских танка, полтора десятка артсистем, около четырех десятков единиц авто-мототехники.

"За каждый метр родной земли идут жестокие бои. Ситуация на направлении сложная, но окружения нет, с бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Не соответствует действительности информация о так называемых заградительных отрядах, которые блокируют наши подразделения. Наоборот, штурмовые подразделения брошены на их усиление", - добавили в Генштабе.

Действия командования

Также отмечается, что военное командование оперативно реагирует на изменения в ситуации и всегда принимает взвешенные решения: при наличии ресурсов - держать оборону и защищать украинскую территорию, при отсутствии - сохранить жизнь личного состава, отведя его на более выгодные рубежи, тем самым пожертвовав врагу ту или иную позицию. Но в дальнейшем - остановить врага, блокировать его продвижение и нанести комплексное огневое поражение.

При этом, целесообразность того или иного решения могут определять только те лица, которые обладают достаточными данными об оперативной ситуации на фронте.

Граждане и медиа имеют право высказывать собственную точку зрения, делиться своими размышлениями и выводами, но основным распорядителем достоверной информации о ходе военных действий является Генеральный Штаб. Он предоставляет оперативную и верифицированную информацию, которая отражает реальное положение дел на фронте.

"Именно поэтому призываем медиа и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу", - подчеркнули в Генштабе.