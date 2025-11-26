ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украина и МВФ согласовали новую программу на 4 года: все детали

Киев, Среда 26 ноября 2025 22:11
UA EN RU
Украина и МВФ согласовали новую программу на 4 года: все детали Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе кредитования. Объем программы - 8,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ и премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.

В МВФ отметили, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще должен утвердить Исполнительный совет фонда. Это может произойти после того, как Украина выполнит предварительные условия, а также при наличии достаточных гарантий финансирования от доноров.

"Соглашение охватывает фискальные и монетарные меры для поддержания макроэкономической стабильности, восстановления долговой устойчивости, борьбы с коррупцией и улучшения управления", - уточнили в организации.

От украинских властей ожидается, что они ускорят борьбу с уклонением от налогов и расширят налоговую базу, включая налогообложение доходов от цифровых платформ, устранение таможенных лазеек и отмену льгот по НДС. Также важнейшей мерой является принятие бюджета-2026 в соответствии с рамкой новой программы.

В ходе переговоров между украинскими чиновниками и миссией МВФ были согласованы реформы налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и создание IT-инфраструктуры для повышения эффективности, восстановления доверия и подготовки к восстановлению. Власти Украины также обязуются реформировать финансовое планирование, отчетность и аудит государственных предприятий и банков.

Детали от Свириденко

Премьер отметила, что неделя активной работы миссии МВФ во главе с Гэвином Греем завершилась хорошим результатом - согласованием новой программы на 8,2 млрд долларов.

"Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна в последующие годы", - обратила внимание Свириденко.

Она уточнила, что бюджет-2026 уже подготовлен в соответствии с рамкой новой программы МВФ. Правительство рассчитывает, что инициативу поддержат нардепы.

Также премьер заверила, что Украина готова и дальше внедрять меры для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе. В частности, продолжается перезагрузка управления в госпредприятиях и конкурс на руководителя таможни.

Что говорили о новой программе в Раде

Напомним, ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, комментируя программу на 8 млрд долларов от МВФ, заявляла, что это меньше, чем ожидалось и чем нужно.

При этом, по ее словам, запуск новой программы ожидается в январе. В этом же месяце ожидается первая выплата.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Юлия Свириденко Помощь Украине Война в Украине
Новости
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины