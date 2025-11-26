Украина получит оружия по программе PURL на 5 млрд долларов до конца года, - генсек НАТО
Украина до конца года может получить военной помощи на сумму в 5 млрд долларов от союзников по программе поддержки PURL.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
"В Украину поступает чрезвычайно важное оборудование. Европейские страны сделали значительный вклад в течение последних нескольких лет, но есть определенные возможности, которые могут обеспечить только США. Президент (США Дональд - ред.) Трамп согласился обеспечить финансирование американского оружия Канадой и европейскими союзниками", - отметил Рютте.
По его словам, Украина ежемесячно получает оружия примерно на 1 млрд долларов.
"Я очень рад, что Испания также решила поддержать эту инициативу. Это важно для защиты Украины, для спасения жизней невинных украинцев и для защиты инфраструктуры, на которую направлены российские беспилотники и ракеты. Это также гарантирует, что Украина может осуществлять собственные атаки, и предотвращает успех России", - добавил генсек НАТО.
Он также подчеркнул, что до конца года Украина получит примерно 5 млрд военной помощи, то есть примерно 1 млрд долларов в месяц.
"Мы на пути к поставке всего оружия в Украину. Но это касается не только инициативы PURL. Есть также чешская инициатива по боеприпасам, а также усилия Литвы и Дании по закупке оборудования оборонной промышленности в Украине", - добавил он.
Рютте также подчеркнул, что европейские страны будут продолжать поставлять оборудование из собственных запасов. Хотя после трех-четырех лет войны эти запасы уменьшаются, но поставки все еще возможны.
Программа PURL
Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - совместная программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами НАТО.
В рамках программы Украина предоставляет список приоритетных потребностей в вооружении, а партнеры финансируют приобретение перечисленного в США.
К тому же PURL значительно ускоряет поставки вооружений. Закупки происходят не путем заказа, а из имеющихся запасов США. К тому же механизм позволяет передавать Украине то оружие, которое нужно именно сейчас.
Недавно восемь стран Европы объявили о выделении 500 млн долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL.
Также мы сообщали, что Германия планирует сделать дополнительный вклад в инициативу PURL в размере не менее 150 млн евро.
