ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украина получит оружия по программе PURL на 5 млрд долларов до конца года, - генсек НАТО

Среда 26 ноября 2025 10:20
UA EN RU
Украина получит оружия по программе PURL на 5 млрд долларов до конца года, - генсек НАТО Фото: Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина до конца года может получить военной помощи на сумму в 5 млрд долларов от союзников по программе поддержки PURL.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"В Украину поступает чрезвычайно важное оборудование. Европейские страны сделали значительный вклад в течение последних нескольких лет, но есть определенные возможности, которые могут обеспечить только США. Президент (США Дональд - ред.) Трамп согласился обеспечить финансирование американского оружия Канадой и европейскими союзниками", - отметил Рютте.

По его словам, Украина ежемесячно получает оружия примерно на 1 млрд долларов.

"Я очень рад, что Испания также решила поддержать эту инициативу. Это важно для защиты Украины, для спасения жизней невинных украинцев и для защиты инфраструктуры, на которую направлены российские беспилотники и ракеты. Это также гарантирует, что Украина может осуществлять собственные атаки, и предотвращает успех России", - добавил генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что до конца года Украина получит примерно 5 млрд военной помощи, то есть примерно 1 млрд долларов в месяц.

"Мы на пути к поставке всего оружия в Украину. Но это касается не только инициативы PURL. Есть также чешская инициатива по боеприпасам, а также усилия Литвы и Дании по закупке оборудования оборонной промышленности в Украине", - добавил он.

Рютте также подчеркнул, что европейские страны будут продолжать поставлять оборудование из собственных запасов. Хотя после трех-четырех лет войны эти запасы уменьшаются, но поставки все еще возможны.

Программа PURL

Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - совместная программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами НАТО.

В рамках программы Украина предоставляет список приоритетных потребностей в вооружении, а партнеры финансируют приобретение перечисленного в США.

К тому же PURL значительно ускоряет поставки вооружений. Закупки происходят не путем заказа, а из имеющихся запасов США. К тому же механизм позволяет передавать Украине то оружие, которое нужно именно сейчас.

Недавно восемь стран Европы объявили о выделении 500 млн долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL.

Также мы сообщали, что Германия планирует сделать дополнительный вклад в инициативу PURL в размере не менее 150 млн евро.

Подробнее о преимуществах PURL и какие страны уже присоединились к инициативе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Помощь Украине
Новости
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины