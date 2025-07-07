Звездные "луки" этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погоду

Лето в самом разгаре, а погода удивляет "качелями" от жары до прохлады, будто на улице уже осень. И украинские звезды активно демонстрируют, что носить, чтобы быть в тренде при любых условиях.

РБК-Украина собрало стильные "луки" Екатерины Осадчей Екатерины Осадчей, Нади Дорофеевой и Ольги Сумской, и рассказывает, как подбирать стильные вещи на лето.

Льняная классика с французским привкусом от Осадчей

В белом комбинезоне с тонкими бретелями Екатерина выглядит непринужденно и солнечно. Образ дополняет белая шляпа с широкими полями и большие черные очки.

"Лук" Осадчей (скриншот)

Плетеная сумка и удобные сандалии не только удачно дополняют образ, но и добавляют "луку" легкости. Такой стиль идеально подойдет для прогулок у моря или в городском парке, когда хочется быть женственной, но без всякого напряжения.

Что носит Осадчая (скриншот)

Легкое платье с вайбом отдыха от Дорофеевой

Мини-платье из фактурной ткани, кепка и вьетнамки - кажется, будто Надя как раз вышла в бар после пляжа. Простой силуэт, грубые аксессуары и голые плечи создают образ, в котором хочется ходить все лето.

Что носит Дорофеева (скриншот)

Черные очки добавляют нотку дерзости, а фирменная небрежность Дорофеевой лишь усиливает эффект. К слову, обратите внимание на то, как можно сочетать "несочетаемое" - нежное платье с кепкой удивительно круто смотрятся в тандеме.

Элегантность даже в жару от Сумской

Актриса доказала, что шелк, пастель и красивая обувь "работают" как для прогулок прохладным вечером, так и в самый жаркий день. Сумская "засветилась" в бледно-голубом комплекте. Свободные брюки и легкий жакет поверх лимонной футболки очень стильно смотрятся.

Образ Сумской (скриншот)

А в сочетании с массивными украшениями и золотой сумкой это выглядит свежо, сдержанно и очень достойно. Идеально для террасы кафе, галереи или светского летнего мероприятия.



Что носит Сумская (скриншот)

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