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Звездные "луки" этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погоду

Понедельник 07 июля 2025 07:14
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Звездные "луки" этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погоду Что носить этим летом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Лето в самом разгаре, а погода удивляет "качелями" от жары до прохлады, будто на улице уже осень. И украинские звезды активно демонстрируют, что носить, чтобы быть в тренде при любых условиях.

РБК-Украина собрало стильные "луки" Екатерины Осадчей Екатерины Осадчей, Нади Дорофеевой и Ольги Сумской, и рассказывает, как подбирать стильные вещи на лето.

Льняная классика с французским привкусом от Осадчей

В белом комбинезоне с тонкими бретелями Екатерина выглядит непринужденно и солнечно. Образ дополняет белая шляпа с широкими полями и большие черные очки.

Звездные &quot;луки&quot; этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погоду"Лук" Осадчей (скриншот)

Плетеная сумка и удобные сандалии не только удачно дополняют образ, но и добавляют "луку" легкости. Такой стиль идеально подойдет для прогулок у моря или в городском парке, когда хочется быть женственной, но без всякого напряжения.

Звездные &quot;луки&quot; этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погодуЧто носит Осадчая (скриншот)

Легкое платье с вайбом отдыха от Дорофеевой

Мини-платье из фактурной ткани, кепка и вьетнамки - кажется, будто Надя как раз вышла в бар после пляжа. Простой силуэт, грубые аксессуары и голые плечи создают образ, в котором хочется ходить все лето.

Звездные &quot;луки&quot; этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погодуЧто носит Дорофеева (скриншот)

Черные очки добавляют нотку дерзости, а фирменная небрежность Дорофеевой лишь усиливает эффект. К слову, обратите внимание на то, как можно сочетать "несочетаемое" - нежное платье с кепкой удивительно круто смотрятся в тандеме.

Элегантность даже в жару от Сумской

Актриса доказала, что шелк, пастель и красивая обувь "работают" как для прогулок прохладным вечером, так и в самый жаркий день. Сумская "засветилась" в бледно-голубом комплекте. Свободные брюки и легкий жакет поверх лимонной футболки очень стильно смотрятся.

Звездные &quot;луки&quot; этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погодуОбраз Сумской (скриншот)

А в сочетании с массивными украшениями и золотой сумкой это выглядит свежо, сдержанно и очень достойно. Идеально для террасы кафе, галереи или светского летнего мероприятия.

Звездные &quot;луки&quot; этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погоду
Что носит Сумская (скриншот)

Главные тренды лета, которые показали звезды

  • Светлые цвета (белый, кремовый, пастельные тона) всегда подходящий выбор для солнца
  • Натуральные ткани (хлопок, лен, шелк) идеально подойдут на лето, чтобы кожа "дышала"
  • Минимализм в силуэтах, но не в деталях (шляпы, очки, украшения), именно они делают образ завершенным
  • Комфорт превыше всего (удобная обувь, свободный крой)
  • Собственный почерк, ведь каждая звезда выбрала вещи, которые говорят что-то о ней, и именно это делает стиль настоящим.

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