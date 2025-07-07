Звездные "луки" этого лета: Осадчая, Дорофеева и Сумская показали, как выглядеть стильно в любую погоду
Лето в самом разгаре, а погода удивляет "качелями" от жары до прохлады, будто на улице уже осень. И украинские звезды активно демонстрируют, что носить, чтобы быть в тренде при любых условиях.
РБК-Украина собрало стильные "луки" Екатерины Осадчей Екатерины Осадчей, Нади Дорофеевой и Ольги Сумской, и рассказывает, как подбирать стильные вещи на лето.
Льняная классика с французским привкусом от Осадчей
В белом комбинезоне с тонкими бретелями Екатерина выглядит непринужденно и солнечно. Образ дополняет белая шляпа с широкими полями и большие черные очки.
"Лук" Осадчей (скриншот)
Плетеная сумка и удобные сандалии не только удачно дополняют образ, но и добавляют "луку" легкости. Такой стиль идеально подойдет для прогулок у моря или в городском парке, когда хочется быть женственной, но без всякого напряжения.
Что носит Осадчая (скриншот)
Легкое платье с вайбом отдыха от Дорофеевой
Мини-платье из фактурной ткани, кепка и вьетнамки - кажется, будто Надя как раз вышла в бар после пляжа. Простой силуэт, грубые аксессуары и голые плечи создают образ, в котором хочется ходить все лето.
Что носит Дорофеева (скриншот)
Черные очки добавляют нотку дерзости, а фирменная небрежность Дорофеевой лишь усиливает эффект. К слову, обратите внимание на то, как можно сочетать "несочетаемое" - нежное платье с кепкой удивительно круто смотрятся в тандеме.
Элегантность даже в жару от Сумской
Актриса доказала, что шелк, пастель и красивая обувь "работают" как для прогулок прохладным вечером, так и в самый жаркий день. Сумская "засветилась" в бледно-голубом комплекте. Свободные брюки и легкий жакет поверх лимонной футболки очень стильно смотрятся.
Образ Сумской (скриншот)
А в сочетании с массивными украшениями и золотой сумкой это выглядит свежо, сдержанно и очень достойно. Идеально для террасы кафе, галереи или светского летнего мероприятия.
Что носит Сумская (скриншот)
Главные тренды лета, которые показали звезды
- Светлые цвета (белый, кремовый, пастельные тона) всегда подходящий выбор для солнца
- Натуральные ткани (хлопок, лен, шелк) идеально подойдут на лето, чтобы кожа "дышала"
- Минимализм в силуэтах, но не в деталях (шляпы, очки, украшения), именно они делают образ завершенным
- Комфорт превыше всего (удобная обувь, свободный крой)
- Собственный почерк, ведь каждая звезда выбрала вещи, которые говорят что-то о ней, и именно это делает стиль настоящим.
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