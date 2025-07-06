Неудачный фасон шортов портит фигуру? Стилист объяснила, как выбрать идеальные

В летнем сезоне 2025 года шорты снова в тренде - комфортные, стильные и универсальные. Но почему некоторые из них постоянно подпрыгивают, собираются в паху или подчеркивают все, что хотелось бы спрятать?

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко рассказывает про самые распространенные ошибки при выборе шортов.

"Почему большинство шортов хочется просто выбросить? Потому что они скатываются, подпрыгивают, собираются в паху, подчеркивают животик и бедра там, где вообще не нужно", - отметила Шевченко.

Шорты скатываются и "подпрыгивают" при ходьбе, особенно если длина - до середины бедра

Решение: выбирайте шорты на ладонь выше колена из максимально плотного денима, фасон - трапеция. Они должны быть полностью свободны в зоне бедер, чтобы не собирались складками в паху - четко сидеть на талии и расширяться от талии вниз. Можно присмотреть модели с подкладкой - работает отлично.

Шорты подчеркивают животик у типов фигуры "песочные часы с животиком", прямоугольников и яблок.

Решение: идеально - средняя посадка и прямой крой чуть выше зоны колена. Носите с футболкой, которая заканчивается ниже самой низкой точки животика - это убирает акцент и формирует красивую линию.

Шорты подчеркивают объемные бедра, ломают пропорции

Решение: подберите модели без подворотов, с деликатным или необработанным краем, достаточно свободные, длина - ладонь выше колена. Посадка - исключительно высокая, и обязательно показывайте талию, это сбалансирует фигуру.

В светлых шортах просвечивается белье

Решение: здесь все просто - под светлые шорты только бежевое белье. Идеально - бесшовное. Все остальные варианты будут просвечиваться, даже если кажется, что нет.

Вечная неразбериха с длиной

Решение: запомните - оптимальная длина шорт для любой фигуры и роста - ладонь выше колена. Подставляете руку - от мизинца до большого пальца, и вот это и есть идеальная точка окончания шортов.