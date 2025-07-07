Зіркові "луки" цього літа: Осадча, Дорофєєва і Сумська показали, як виглядати стильно у будь-яку погоду
Літо в самому розпалі, а погода дивує "гойдалками" від спеки до прохолоди, ніби на вулиці вже осінь. І українські зірки активно демонструють, що носити, аби бути в тренді за будь-яких умов.
РБК-Україна зібрало стильні "луки" Катерини Осадчої, Наді Дорофєєвої та Ольги Сумської, і розповідає, як підбирати стильні речі на літо.
Лляна класика з французьким присмаком від Осадчої
У білому комбінезоні з тонкими бретелями Катерина виглядає невимушено й сонячно. Образ доповнює білий капелюх з широкими полями та великі чорні окуляри.
"Лук" Осадчої (скріншот)
Плетена торба та зручні сандалі не лише вдало доповнюють образ, а ще й додають "луку" легкості. Такий стиль ідеально підійде для прогулянок біля моря чи у міському парку, коли хочеться бути жіночною, але без жодної напруги.
Що носить Осадча (скріншот)
Легка сукня з вайбом відпочинку від Дорофєєвої
Мінісукня з фактурної тканини, кепка й в’єтнамки - здається, ніби Надя саме вийшла в бар після пляжу. Простий силует, грубі аксесуари й голі плечі створюють образ, в якому хочеться ходити усе літо.
Що носить Дорофєєва (скріншот)
Чорні окуляри додають нотку зухвалості, а фірмова недбалість Дорофєєвої лише підсилює ефект. До слова, зверніть увагу на те, як можна поєднувати "непоєднуване" - ніжна сукня з кепкою напрочуд круто виглядають в тандемі.
Елегантність навіть в спеку від Сумської
Акторка довела, що шовк, пастель і гарне взуття "працюють" як для прогулянок прохолодного вечора, так і у найспекотніший день. Сумська "засвітилася" у блідо-блакитному комплекті. Вільні штани й легкий жакет поверх лимонної футболки дуже стильно виглядають.
Образ Сумської (скріншот)
А у поєднанні з масивними прикрасами та золотою сумкою це виглядає свіжо, стримано й дуже гідно. Ідеально для тераси кафе, галереї або світського літнього заходу.
Що носить Сумська (скріншот)
Головні тренди літа, які показали зірки
- Світлі кольори (білий, кремовий, пастельні тони) завжди влучний вибір для сонця
- Натуральні тканини (бавовна, льон, шовк) ідеально підійдуть на літо, щоб шкіра "дихала"
- Мінімалізм у силуетах, але не в деталях (капелюхи, окуляри, прикраси), саме вони роблять образ завершеним
- Комфорт понад усе (зручне взуття, вільний крій)
- Власний почерк, адже кожна зірка обрала речі, які говорять щось про неї, і саме це робить стиль справжнім.
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