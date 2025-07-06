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Что носить в жару: 6 стильных идей для лета 2025

Воскресенье 06 июля 2025 07:15
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Что носить в жару: 6 стильных идей для лета 2025 Как стильно одеваться в жару (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В летнюю жару важно не только чувствовать себя комфортно, но и выглядеть стильно. В сезоне-2025 дизайнеры делают ставку на натуральные ткани, простые силуэты и практичные решения.

РБК-Украина собрало шесть модных идей, которые помогут создать актуальные образы для самых жарких дней.

Льняное платье в длине миди

Лен - один из лучших материалов для лета: он "дышит", не прилипает к телу и смотрится натурально. Длина миди придает элегантности, но при этом остается удобной. Выбирайте модели в оттенках белого, бежевого или светло-голубого - они не только трендовые, но и визуально освежают.

Что носить в жару: 6 стильных идей для лета 2025

Платье из льна на лето (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Капри

Возвращение 2000-х в моду сделало капри снова актуальными. Они отлично сочетаются с открытыми босоножками и балетками, футболками и рубашками. Для городского лета - это удобная и стильная альтернатива шортам.

Что носить в жару: 6 стильных идей для лета 2025

Капри на лето (фото: instagram.com/makenna_alyse)

Шляпы из рафии

Этот аксессуар - не только модная деталь, но и реальное спасение от солнца. Рафия смотрится натурально и легко вписывается в летний гардероб, придавая образу немного курортного настроения даже в городе.

Что носить в жару: 6 стильных идей для лета 2025

Шляпы из рафии (фото: instagram.com/deborabrosa)

Белые брюки

Белые штаны как полотно для любого образа. Легкая ткань (хлопок, лен или вискоза) делает их идеальными для жары. Комбинируйте со льняными рубашками, кроп-топами или базовыми майками - и всегда будете выглядеть свежо.

Что носить в жару: 6 стильных идей для лета 2025

Белые брюки (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

Вьетнамки на каблуках

Минималистичные вьетнамки на невысоком каблуке придают образу женственности, но при этом остаются легкими и комфортными. Носи их с платьями, джинсами или даже шортами выглядит актуально и небанально.

Что носить в жару: 6 стильных идей для лета 2025

Вьетнамки на каблуках - тренд лета 2025 (фото: instagram.com/nnennaechem)

Шорты с кружевом

Романтический и в то же время удобный элемент летнего гардероба. Кружево придает легкость и нежность, а в сочетании с лаконичным верхом создает сбалансированный образ. Подойдет как для прогулок, так и для неформальных встреч.

Что носить в жару: 6 стильных идей для лета 2025

Шорты с кружевом на лето (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Как одеваться в жару - практические советы

Выбирайте натуральные ткани

Лен, хлопок, вискоза, шелк - "дышат", не задерживают влагу и не перегревают тело. Избегайте синтетики - она парит, прилипает к телу и вызывает дискомфорт.

Свободный крой

Широкие платья, оверсайз-рубашки, свободные шорты или брюки-палаццо - то, что нужно. Одежда не должна плотно прилегать к телу: чем больше воздуха между тканью и кожей, тем прохладнее.

Светлые оттенки вместо темных

Белый, бежевый, светло-голубой, песочный, кремовый - не только отражают солнечный свет, но и выглядят свежо и летом. Темные цвета поглощают тепло.

Минимум слоев - максимум эффекта

Вместо многослойности - ставка на один, но правильный акцент: например, льняная рубашка oversize и топ, или платье-комбинация с открытыми плечами.

Не забывайте о головном уборе

Шляпы из рафии, панамы, платки или бейсболки - защитят от перегрева и дополнят образ. Это еще и лучший способ прикрыть волосы.

Обувь: легкая и дышащая

Вьетнамки, сандалии, эспадрильи, сабо - все, что не закрывает стопу полностью. Избегайте плотных кроссовок или ботинок - у них ноги быстро потеют.

Аксессуары - по минимуму

Лучше обойтись без тяжелых металлических украшений - они нагреваются на солнце и могут вызвать раздражение. Выбирайте легкие серьги, бамбуковые или деревянные браслеты.

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Emmanuelle Koffi, Makenna Alyse McReynolds, Dеbora Rosa, Lizzy Hadfield, NNENNA, Eliza Grace Huber.

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