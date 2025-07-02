ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жена Виктора Павлика показала, как носить трендовые штаны "Аладдин" этим летом

Среда 02 июля 2025 20:01
UA EN RU
Жена Виктора Павлика показала, как носить трендовые штаны "Аладдин" этим летом Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова продемонстрировала стильный летний образ с модными брюками "Аладдин". Она выбрала трендовый и одновременно удобный вариант для повседневного выхода, соединив их с базовым верхом и актуальными аксессуарами.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Что такое штаны "Аладдин"

Брюки "Аладдин" (их еще называют али-баба или гаремные штаны) - это удобная, свободная и стильная модель, которая вновь вернулась в тренды в 2025 году.

Это широкие брюки с низкой посадкой шага (часто почти до колен), сужающиеся книзу возле щиколоток. Их форма напоминает силуэт, который мы привыкли видеть в восточных сказках - отсюда и название.

Жена Виктора Павлика показала, как носить трендовые штаны &quot;Аладдин&quot; этим летом

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Почему такие брюки в моде в 2025

Комфорт

В мире, где люди все больше ценят свободу движения и удобство, такие штаны идеально подходят каждый день.

Возвращение бохо, этно и 2000-х

Гаремные штаны легко вписываются в тренды богемного или расслабленного стиля.

Интерес к восточной эстетике

Дизайнеры все чаще обращаются к индийским, турецким и арабским мотивам в коллекциях.

Каким фигурам они подходят

"Аладдины" подходят людям разной комплекции - они не обтягивают тело, хорошо скрывают недостатки и подчеркивают индивидуальный стиль. Но важно соблюдать баланс в образе: если низ объемный, верх лучше сделать лаконичным.

Жена Виктора Павлика показала, как носить трендовые штаны &quot;Аладдин&quot; этим летом

Екатерина Репяхова показала тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Какие образы показала жена Виктора Павлика

Блогерша и предприниматель показала, что с белыми штанами "Аладдин" можно составить сразу несколько стильных луков.

Для первого лука она взяла такие брюки и дополнила их черным топом без бретелек, а также балетками и небольшой сумкой.

Жена Виктора Павлика показала, как носить трендовые штаны &quot;Аладдин&quot; этим летом

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Второй вариант с "Аладдинами" в более строгом, офисном стиле. Для этого необходимо дополнить их классическим пиджаком коричневого оттенка и закрытыми мюлями или биркенштоками. А чтобы разбавить образ, можно взять плетеную сумку.

Жена Виктора Павлика показала, как носить трендовые штаны &quot;Аладдин&quot; этим летом

Жена Павлика показала модный лук на лето (фото: instagram.com/repyahovakate)

Третий образ - более расслабленный, подойдет для отпуска или дачи. Брюки "Аладдины" жена Виктора Павлика дополнила майкой с контрастной строчкой, а также рубашкой в клетку и босоножками.

Жена Виктора Павлика показала, как носить трендовые штаны &quot;Аладдин&quot; этим летом

Как носить брюки "Аладдин" (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина Репяхова Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"
Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства