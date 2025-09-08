Зинченко попал в налоговый скандал в Великобритании: на нем долг в сотни тысяч

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

Налоговые претензии

Налоговое управление Великобритании (HMRC) выставило футболисту счет на 300 тысяч фунтов за неуплаченный корпоративный налог. Дополнительно Зинченко имеет еще и 35 тысяч долга перед своими бухгалтерами.

Финансовые детали стали известны после того, как 28-летний игрок инициировал добровольную ликвидацию собственной компании Alex Zinchenko Image Rights, которая занималась его имиджевыми правами. Именно через нее он получал часть доходов от контрактов и рекламных сделок.

Насколько это ударит по доходам

Зинченко имеет действующий контракт с лондонским "Арсеналом", но находится в аренде в "Ноттингем Форест".

Его нынешняя зарплата в лондонском клубе составляет около 150 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, для погашения долга футболисту хватит примерно двух недель заработка.

Украинец в Англии выиграл кучу трофеев (фото: Getty Images)

Зинченко в АПЛ

Летом 2016 года футболиста за 2,25 млн евро приобрел английский "Манчестер Сити". Первый год Зинченко провел в нидерландском ПСВ на правах аренды. Следующие же пять сезонов отыграл в рядах "горожан".

Под руководством Пепа Гвардиолы украинец получил четыре чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии и четыре Кубка английской лиги.

В 2022-м перебрался в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро, где сначала стал одним из лидеров. Но впоследствии стал терять позиции и место в составе. В сезоне-2024/25 сыграл за "канониров" 23 поединка во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.

В последний день летнего трансферного окна-2025 украинец перешел в "Ноттингем". За эту команду он будет играть до конца сезона-2025/26 на правах аренды.