ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зинченко попал в налоговый скандал в Великобритании: на нем долг в сотни тысяч

Лондон, Понедельник 08 сентября 2025 17:07
UA EN RU
Зинченко попал в налоговый скандал в Великобритании: на нем долг в сотни тысяч Фото: Александру Зинченко выставили счет (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Защитник сборной Украины Александр Зинченко проиграл судебное дело в Великобритании и должен уплатить значительную сумму налоговых обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Налоговые претензии

Налоговое управление Великобритании (HMRC) выставило футболисту счет на 300 тысяч фунтов за неуплаченный корпоративный налог. Дополнительно Зинченко имеет еще и 35 тысяч долга перед своими бухгалтерами.

Финансовые детали стали известны после того, как 28-летний игрок инициировал добровольную ликвидацию собственной компании Alex Zinchenko Image Rights, которая занималась его имиджевыми правами. Именно через нее он получал часть доходов от контрактов и рекламных сделок.

Насколько это ударит по доходам

Зинченко имеет действующий контракт с лондонским "Арсеналом", но находится в аренде в "Ноттингем Форест".

Его нынешняя зарплата в лондонском клубе составляет около 150 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, для погашения долга футболисту хватит примерно двух недель заработка.

Зинченко попал в налоговый скандал в Великобритании: на нем долг в сотни тысяч

Украинец в Англии выиграл кучу трофеев (фото: Getty Images)

Зинченко в АПЛ

Летом 2016 года футболиста за 2,25 млн евро приобрел английский "Манчестер Сити". Первый год Зинченко провел в нидерландском ПСВ на правах аренды. Следующие же пять сезонов отыграл в рядах "горожан".

Под руководством Пепа Гвардиолы украинец получил четыре чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии и четыре Кубка английской лиги.

В 2022-м перебрался в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро, где сначала стал одним из лидеров. Но впоследствии стал терять позиции и место в составе. В сезоне-2024/25 сыграл за "канониров" 23 поединка во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.

В последний день летнего трансферного окна-2025 украинец перешел в "Ноттингем". За эту команду он будет играть до конца сезона-2025/26 на правах аренды.

Ранее мы писали, что в результате ночной атаки россиян подвергся разрушениям дом, где живет футболист сборной Украины Георгий Судаков.

Также сообщили, что Забарный в матче против Франции установил исторический рекорд сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Александр Зинченко Чемпионат Англии
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России