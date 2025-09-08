Зінченко потрапив у податковий скандал у Великій Британії: на ньому борг у сотні тисяч

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Податкові претензії

Податкове управління Великої Британії (HMRC) виставило футболісту рахунок на 300 тисяч фунтів за несплачений корпоративний податок. Додатково Зінченко має ще й 35 тисяч боргу перед своїми бухгалтерами.

Фінансові деталі стали відомі після того, як 28-річний гравець ініціював добровільну ліквідацію власної компанії Alex Zinchenko Image Rights, що займалась його іміджевими правами. Саме через неї він отримував частину доходів від контрактів та рекламних угод.

Наскільки це вдарить по доходах

Зінченко має чинний контракт з лондонським "Арсеналом", але перебуває в оренді у "Ноттінгем Форест".

Його нинішня зарплата в лондонському клубі становить близько 150 тисяч фунтів на тиждень. Таким чином, для погашення боргу футболісту вистачить приблизно двох тижнів заробітку.

Українець у Англії виграв купу трофеїв (фото: Getty Images)

Зінченко в АПЛ

Влітку 2016 року футболіста за 2,25 млн євро придбав англійський "Манчестер Сіті". Перший рік Зінченко провів у нідерландському ПСВ на правах оренди. Наступні ж п'ять сезонів відіграв у лавах "містян".

Під керівництвом Пепа Гвардіоли українець здобув чотири чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Англії та чотири Кубка англійської ліги.

У 2022-му перебрався в лондонський "Арсенал" за 35 мільйонів євро, де спочатку став одним із лідерів. Але згодом став втрачати позиції та місце у складі. В сезоні-2024/25 правів за "канонірів" 23 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.

В останній день літнього трансферного вікна-2025 українець перейшов в "Ноттінгем". За цю команду він гратиме до кінця сезону-2025/26 на правах оренди.