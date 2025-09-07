ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезда сборной Украины по футболу показал последствия российского удара в свой дом: ужасные кадры

Киев, Воскресенье 07 сентября 2025 13:07
UA EN RU
Звезда сборной Украины по футболу показал последствия российского удара в свой дом: ужасные кадры Фото: Георгий Судаков (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Дом, где живет полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, получил значительные повреждения в результате ночной атаки россиян по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал футболиста.

Прилет в дом

23-летний Судаков опубликовал ужасающие кадры с места событий, на которых видны масштабы разрушений: поврежден коридор, двор и выбитые окна.

"Прилет в наш дом. Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", - написал футболист.

На момент обстрела в доме находилась жена футболиста Лиза. Сам Судаков сейчас находится в расположении сборной Украины, где готовится к матчу отбора ЧМ-2026 против Азербайджана.

Массированный обстрел украинских городов

В ночь на 7 сентября под ракетными ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков и другие города. Сообщается о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.

Ранее мы писали, что РФ обстреляла отель, в котором остановились спортсмены сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России