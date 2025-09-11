Украинец принес победу "Барселоне" на юношеском клубном ЧМ
15-летний украинский полузащитник Артем Рыбак отметился победным голом в финале юношеского клубного чемпионата мира U18, принеся "Барселоне" титул чемпиона мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Финал и ход турнира
Юношеский клубный чемпионат мира по футболу 2025 года состоялся впервые за шесть лет и собрал 12 команд из шести стран, разделенных на три группы.
В полуфинал вышли четыре клуба: "Реал" встречался с аргентинским "Расингом", а "Барселона" играла против действующего чемпиона - бразильского "Палмейраса". Финалистами стали "Барселона" (2:2, 4:2 по пен.) и "Расинг" (2:1).
Рыбак становится героем финала
В решающей игре счет оставался ничейным до 69-й минуты, когда Артем Рыбак вышел один на один с вратарем соперника и забил победный гол.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу каталонцев.
¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE BARCELONA! A 10' para el final, el ucraniano Artem Rybak anotó el 1-0 ante Racing en la final del Mundial de Clubes Sub-18.- SportsCenter (@SC_ESPN) 11 сентября 2025 г.
#MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8XfmLZhPdF
Карьера украинца
Артем Рыбак родился в Черновцах. Первые шаги в футболе делал в местной академии "Буковина", а затем перешел в академию донецкого "Шахтера".
После начала полномасштабного вторжения России он переехал в Испанию и присоединился к "Барселоне". На счету Рыбака девять матчей за сборные Украины U15 и U16, в которых он отметился одним голом.
Ранее мы сообщали, что украинский защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский официально завершил карьеру футболиста.
Также читайте о топ-10 самых дорогих украинских футболистов в мире.