"Зимнюю тысячу" смогут получить около 10 млн украинцев, - министр

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения по образцу той, что действовала в 2024 году. Программа должна заработать уже в декабре этого года.

После этого министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что будут выплаты двух типов.

Большинство украинцев получит выплату в размере 1000 гривен. Их будут раздавать всем, кто обратится за поддержкой к государству. Заявления будут принимать с 15 ноября.

Отдельно предусмотрены выплаты для уязвимых категорий населения. Выплата составит 6500 гривен, она будет автоматически начисляться на счета, или выдаваться через "Дію".

5 ноября Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременной денежной помощи в 6500 гривен для уязвимых категорий населения.

В госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ "зимней поддержки", которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев.

