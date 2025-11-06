RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Зимнюю тысячу" смогут получить около 10 млн украинцев, - министр

Фото: министр социальной политики Украины Денис Улютин (rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Около 10 млн украинцев смогут получить 1000 гривен зимней поддержки. Для них забюджетовано 10 млрд гривен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр социальной политики Денис Улютин рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, кроме "зимней поддержки" на 6500 гривен будет акт, который сейчас разрабатывается, - по 1000 гривен для всех остальных категорий населения.

"Других граждан - около 10 млн, которые смогут воспользоваться помощью в тысячу гривен, для них забюджетовано 10 млрд гривен", - уточнил Улютин.

 

"Зимняя поддержка"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения по образцу той, что действовала в 2024 году. Программа должна заработать уже в декабре этого года.

После этого министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что будут выплаты двух типов.

Большинство украинцев получит выплату в размере 1000 гривен. Их будут раздавать всем, кто обратится за поддержкой к государству. Заявления будут принимать с 15 ноября.

Отдельно предусмотрены выплаты для уязвимых категорий населения. Выплата составит 6500 гривен, она будет автоматически начисляться на счета, или выдаваться через "Дію".

5 ноября Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременной денежной помощи в 6500 гривен для уязвимых категорий населения.

В госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ "зимней поддержки", которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев.

Подробнее о "Зимней поддержке 2025" - в материале РБК-Украина.

