"Зимову тисячу" зможуть отримати близько 10 млн українців, - міністр

Близько 10 млн українців зможуть отримати 1000 гривень зимової підтримки. Для них забюджетовано 10 млрд гривень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр соціальної політики Денис Улютін розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, окрім "зимової підтримки" на 6500 гривень буде акт, який зараз розробляється, - по 1000 гривень для всіх інших категорій населення.
"Інших громадян - близько 10 млн, які зможуть скористатися допомогою в тисячу гривень, для них забюджетовано 10 млрд гривень", - уточнив Улютін.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки" для населення за зразком тої, що діяла у 2024 році. Програма повинна запрацювати вже в грудні цього року.
Після цього міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що будуть виплати двох типів.
Більшість українців отримає виплату в розмірі 1000 гривень. Їх роздаватимуть усім, хто звернеться за підтримкою до держави. Заяви прийматимуть з 15 листопада.
Окремо передбачені виплати для вразливих категорій населення. Виплата складе 6500 гривень, вона буде автоматично нараховуватися на рахунки, або видаватися через "Дію".
5 листопада Кабінет міністрів України затвердив виплату одноразової грошової допомоги у 6500 гривень для вразливих категорій населення.
У держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд гривень на реалізацію програм "зимової підтримки", якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців.
Детальніше про "Зимову підтримку 2025" - у матеріалі РБК-Україна.