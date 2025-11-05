Кабмин утвердил "зимнюю поддержку" для украинцев: кто получит по 6500 гривен

Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременной денежной помощи в 6500 гривен для уязвимых категорий населения. Выплаты будут осуществлять в рамках "Зимней поддержки" для украинцев.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры", - написала Свириденко.

По ее словам, средства будут начисляться в автоматическом режиме - через Пенсионный фонд Украины. Программа стартует в начале декабря и охватит более 660 тысяч человек.

Потратить средства, полученные по программе, можно будет на определенный список товаров. В частности в него входят лекарства, одежда и обувь.