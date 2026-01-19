ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

"Зимняя поддержка": сколько украинцев получили помощь и на что больше всего ее тратят

Понедельник 19 января 2026 17:10
"Зимняя поддержка": сколько украинцев получили помощь и на что больше всего ее тратят Куда украинцы тратят деньги с "Зимней поддержки" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Программа "Зимняя поддержка" продолжает работать: украинцы уже использовали 11,3 млрд гривен государственной помощи, полученной в рамках выплат по 1000 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Куда чаще всего тратят "тысячу"

Около 80% средств граждане направили на оплату коммунальных услуг. Также среди популярных расходов - продукты, лекарства и донаты на Силы обороны Украины.

Сколько украинцев получили выплаты

Всего программой воспользовались 17,8 млн украинцев, из них 3,5 млн - дети. Все выплаты по 1000 гривен уже осуществлены на 100%. Использовать эти средства можно до 30 июня 2026 года.

Выплаты 6500 грн: что с программой

Отдельно продолжаются выплаты в размере 6500 гривен для уязвимых категорий населения. Их уже получили 374 367 человек, которые потратили 1,1 млрд гривен - преимущественно на одежду и обувь для взрослых и детей.

Какие еще программы действуют зимой

Параллельно работают и другие инструменты государственной поддержки: помощь жителям прифронтовых территорий и ВПЛ, выплаты на дрова, компенсация 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в холодный период, а также программы по энергоэффективности для бизнеса, частных домов и ОСМД.

Подробнее обо всех возможностях "Зимней поддержки" для граждан и бизнеса можно узнать на платформе zyma.gov.ua.

Ранее мы писали о том, что в декабре украинцы также больше всего тратили деньги из "Зимней поддержки" на оплату коммунальных услуг - на это направили средства почти 85% клиентов, которые получили выплаты. Еще более 5% всех средств потратили на лекарства и медицинские товары, почти 2,5% - на покупку книг. Вместе с этим более 63 млн гривен перечислили на помощь ВСУ и благотворительные цели.

Читайте также о том, что недавно в Украине расширили перечень магазинов, где можно потратить средства программы "Зимняя поддержка" на продукты украинского производства.

