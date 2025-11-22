В программе "Национальный кэшбек" изменили условия: на что можно потратить средства

Начиная с субботы, 22 ноября, для украинцев изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги по программе "Национальный кэшбэк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой "Зимняя поддержка", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что деньги накопленные на карте "Национального кэшбека" можно потратить на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность - в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Причем часть обновленных категорий стала доступной сразу. Среди таких возможность потратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию.

"Обновление связано с особенностями работы политики "Зимняя поддержка", в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту Национального кэшбека. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы", - пояснили в министерстве.

Там уточнили, что обновленные условия по расходам средств по программе будут действовать до 30 июня 2026 года.

Также в Минэкономики добавили, что в программе участвуют уже более 7,5 млн украинцев, которые получили 4 млрд гривен выплат.

"К ней присоединились более 1870 украинских производителей в различных отраслях. Сейчас кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах. Проверить товар можно через сканер в приложении Дія или на сайте "Сделано в Украине"", - указано на сайте.

В министерстве напомнили, что для того, чтобы присоединиться к программе, покупателю надо зарегистрироваться в приложении "Дія", же выбрать один из 20 банков-участников программы и открыть в нем карточку "Национальный кэшбек".

"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в Дії, корректно ли выбрана карта", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы продавцам и производителям присоединиться к программе, необходимо подать заявление о присоединении на портале "Дія".