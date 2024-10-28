Зимние каникулы 2024: точные даты и сколько будут отдыхать школьники

Часть школ в Украине отказалась от осенних каникул и добавила эти дни к зимним каникулам. Это связано с тем, что школы в этом году могут самостоятельно планировать учебный процесс.

РБК-Украина рассказывает, когда в этом году начнутся зимние каникулы у украинских школьников.

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, учебный год 2024-2025 продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года, а школы в пределах этих дат могут самостоятельно устанавливать структуру и продолжительность учебного процесса. МОН рекомендует провести зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, однако каждое учебное заведение может самостоятельно менять даты отдыха. Решение о каникулах руководство школы принимает с учетом эпидемиологической и безопасной ситуации, а также наличия отопления в классах.