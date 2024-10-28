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Зимние каникулы 2024: точные даты и сколько будут отдыхать школьники

Украина, Киев, Понедельник 28 октября 2024 16:56
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Зимние каникулы 2024: точные даты и сколько будут отдыхать школьники Фото: Зимние каникулы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Часть школ в Украине отказалась от осенних каникул и добавила эти дни к зимним каникулам. Это связано с тем, что школы в этом году могут самостоятельно планировать учебный процесс.

РБК-Украина рассказывает, когда в этом году начнутся зимние каникулы у украинских школьников.

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, учебный год 2024-2025 продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года, а школы в пределах этих дат могут самостоятельно устанавливать структуру и продолжительность учебного процесса.

МОН рекомендует провести зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, однако каждое учебное заведение может самостоятельно менять даты отдыха. Решение о каникулах руководство школы принимает с учетом эпидемиологической и безопасной ситуации, а также наличия отопления в классах.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине реформируют процесс создания учебников: теперь экспертизу и подготовку учебных материалов будет контролировать Украинский институт развития образования, заменив Институт модернизации содержания образования в этой роли. Изменения вводятся во избежание серьезных ошибок в учебниках, таких как недавнее исключение Крыма из карты в учебнике украинского языка для 7 класса.

Также мы рассказывали, что в Украине планируется изменить подход к переквалификации учителей, позволив педагогам самостоятельно выбирать место для дополнительного обучения. В рамках новой модели средства, выделенные для повышения квалификации, будут направляться непосредственно учителям, а не учебным заведениям. Такой подход должен предоставить педагогам больше свободы в выборе программ и повысить их активность в совершенствовании навыков.

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