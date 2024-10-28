Зимові канікули 2024: точні дати і скільки відпочиватимуть школярі

Частина шкіл в Україні відмовилася від осінніх канікул і додала ці дні до зимових канікул. Це пов’язано з тим, що школи цьогоріч можуть самостійно планувати навчальний процес.

РБК-Україна розповідає, коли цього року почнуться зимові канікули в українських школярів.

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, навчальний рік 2024-2025 триватиме з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року, а школи в межах цих дат можуть самостійно встановлювати структуру та тривалість навчального процесу. МОН рекомендує провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, однак кожен навчальний заклад може самостійно змінювати дати відпочинку. Рішення щодо канікул керівництво школи приймає з урахуванням епідеміологічної та безпекової ситуації, а також наявності опалення в класах.