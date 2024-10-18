Подход к школьным учебникам в Украине кардинально изменится: что известно

В Украине изменяют подход к созданию учебников. Процесс экспертизы и подготовки учебных материалов будет теперь контролировать Украинский институт развития образования вместо Института модернизации содержания образования.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель Министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Нововведения вводят во избежание серьезных ошибок в учебниках, как это произошло недавно с отсутствием Крыма на карте в учебнике по украинскому языку для 7 класса.

"Несмотря на одиозность этого ляпа, случаются и другие ошибки. Содержание учебников не соответствует концепции Новой украинской школы, оно только косметически что-то меняет, маскирует старый подход под новый", - отмечает заместитель министра образования.

Нововведением также апробация учебников перед их массовой печатью: их тестируют в школах, а учителя предоставляют обратную связь, что позволяет исправлять ошибки и улучшать содержание. Это обеспечивает соответствие материалов концепции Новой украинской школы и снижает риск возникновения недостатков.