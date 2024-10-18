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Подход к школьным учебникам в Украине кардинально изменится: что известно

Украина, Киев, Пятница 18 октября 2024 18:21
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Подход к школьным учебникам в Украине кардинально изменится: что известно Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Татьяна Веремеева

В Украине изменяют подход к созданию учебников. Процесс экспертизы и подготовки учебных материалов будет теперь контролировать Украинский институт развития образования вместо Института модернизации содержания образования.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель Министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Нововведения вводят во избежание серьезных ошибок в учебниках, как это произошло недавно с отсутствием Крыма на карте в учебнике по украинскому языку для 7 класса.

"Несмотря на одиозность этого ляпа, случаются и другие ошибки. Содержание учебников не соответствует концепции Новой украинской школы, оно только косметически что-то меняет, маскирует старый подход под новый", - отмечает заместитель министра образования.

Нововведением также апробация учебников перед их массовой печатью: их тестируют в школах, а учителя предоставляют обратную связь, что позволяет исправлять ошибки и улучшать содержание. Это обеспечивает соответствие материалов концепции Новой украинской школы и снижает риск возникновения недостатков.

Напомним, в 2025 году в Украине планируют ввести обязательное обучение для разных категорий учащихся отдельно, учитывая формат получения знаний или местонахождение. Это нововведение стало необходимым из-за значительных потерь в образовательной инфраструктуре, вызванных войной.

С начала боевых действий пострадали 3524 учебных заведения, из которых 360 были полностью разрушены. На сентябрь 2024 года в Украине работают 12 268 школ, однако 879 из них находятся на временно оккупированных территориях.

Заместитель министра образования сообщила, что 84% школ в Украине сейчас работают в очном или смешанном формате, тогда как 14% заведений остаются на дистанционном обучении из-за опасности вблизи фронтовых зон. Она подчеркнула важность строительства противорадиационных укрытий, где учащиеся смогут не только прятаться во время воздушных тревог, но и продолжать учебный процесс.

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