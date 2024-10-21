Осенние каникулы 2024: когда начнутся и в каких областях их решили отменить

Большинство украинских школьников смогут отдохнуть от учебы во время осенних каникул уже в конце октября. Однако в некоторых регионах каникулы осенью решили отменить.

Министерство образования и науки Украины определило, что учебный год 2024-2025 продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В пределах этих дат школы имеют право самостоятельно устанавливать структуру и продолжительность учебного процесса.

В этом году МОН рекомендует провести осенние каникулы с 28 октября по 3 ноября, но каждая школа может самостоятельно менять даты отдыха для детей. Руководство учебного заведения принимает решение о каникулах, учитывая эпидемиологическую, безопасность и наличие отопления в классах.

В некоторых регионах осенние каникулы начнутся раньше – с 21 октября, а некоторые школы решили вообще отказаться от них. Так, глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин сообщил, что школьники Лохвицкой громады будут отдыхать с 21 по 27 октября. Ученики из 21 общины области будут каникулы с 26 октября по 3 ноября, а с 28 октября – неделя отдыха для школьников из 30 общин. Новогалещинская громада объявила перерыв с 30 октября по 6 ноября, а в Новооржицкой каникулы будут продолжаться со 2 по 10 ноября. В шести общинах осенние каникулы объединили с зимними.

От осенних каникул решили отказаться в Кропивницком и объединить их с зимними. По словам начальницы управления образования Кропивницкого горсовета Ларисы Костенко, это связано с теплоснабжением. Планируется, что дети будут учиться до 13 декабря, а затем будут отдыхать до 13 января.

В МОН заявляют, что в нынешнем учебном году школы могут самостоятельно определять, когда отправлять детей на каникулы. Однако важно, чтобы в течение года школьники отдыхали не менее 30-ти календарных дней.