Деньги последуют за учителем. Педагоги будут проходить переквалификацию по-новому

В Украине планируется изменить подход к переквалификации учителей. Педагоги смогут самостоятельно выбирать, где им проходить дополнительное обучение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель Министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

По ее словам, одним из ключевых новшеств станет переход на модель, где средства, выделенные государством на повышение квалификации, будут направлены непосредственно на учителя, а не на учебные заведения.

По новым правилам, каждый учитель будет самостоятельно решать, куда идти на переквалификацию и как использовать выделенные средства. Это должно сделать педагогов более активными и гибкими в выборе обучающих программ.

"Это уже пилотировалось при поступлении в высшие учебные заведения: часть денег в зависимости от количества баллов дети получали на свои условные счета. И дальше они сами определяли, идут ли они учиться в частное заведение и там используют свой грант и доплачивают. Или же идут в государственное заведение", – говорит Надежда Кузьмичева.

Одной из задач государства станет обеспечение соответствующего качества программ на рынке образовательных услуг. Для этого планируется создать реестр провайдеров с четкими стандартами качества.