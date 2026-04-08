Зима вернулась посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)

Весеннее тепло оказалось коварным - в некоторые области вернулась настоящая зима. Снег местами не просто пролетал, но и задержался на поверхностях.
Подробнее о ситуации со снегом и непогодой в Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Плотный слой снега накрыл высокогорье Карпат. При этом температура воздуха опустилась до -7°C.
Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, обнародованной в Facebook, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, на горе Поп Иван было облачно.
Ветер наблюдался восточный, со скоростью 7 м/с.
Намело немало снега местами в Ивано-Франковской области.
"Огромный слой снега после сильного снегопада покрыл Надворную, Микуличин и Яремче", - сообщили в Telegram-канале "Івано-Франківськ 24/7".
Не обошел снег и курортный Буковель.
Сообщают также о "зимней атмосфере" сегодня в Верховине.
О снеге во Львове и Львовской области сообщали еще со вчерашнего вечера.
"Белые мухи" заметили и в Радехове.
Telegram-канал "Типовий Львів" сообщал, что в Бродах также началась настоящая метель.
Утром 8 апреля снег местами заметили даже в Киеве.
Пролетал снег вчера и сегодня и в других областях Украины (в частности в Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой).
Тем временем в Харькове пошел дождь с градом.
Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина ранее рассказал, что нынешнюю холодную погоду в большинстве областей страны обусловил северный процесс в атмосфере.
Речь идет о циклоне из Скандинавии, который перемещается в восточном направлении.
В его тыловой части происходит вторжение арктического воздуха с северных направлений, именно так холод попадает на нашу территорию.
Специалисты УкрГМЦ в течение последних нескольких дней предупреждали украинцев, что ночью во многих регионах могут быть заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе.
В некоторых областях к осадкам в виде дождя добавился мокрый снег.
Местами вероятны также сильные порывы ветра.
Сегодня, 8 апреля, неуютную погоду в Украине будет продолжать обусловливать тыловая часть циклона (тогда как его центр - к востоку от нашей территории).
На высотах до сих пор будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться "новыми порциями холода с северных направлений".
Стоит отметить, что Семилит рассказал также, изменится ли погода в Украине накануне выходных - может ли быть потепление на Пасху или же после праздника.
