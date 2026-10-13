Зима под ударами. Что задумали россияне против энергетики и будет ли тепло в городах

Главное:

Состояние готовности к зиме в этом году лучше, чем в прошлом, ведь создана дополнительная защита энергетики и резерв оборудования.

Новые риски . Россия подготовила запас баллистических ракет, разработала и применила специальный дрон для поражения линий электропередачи.

Планы россиян . Враг хочет отсоединить Киев от энергосети, атаковать другие крупные города, их водо- и теплоснабжение.

Графики отключений . В условиях сильных обстрелов при негативном сценарии свет может быть по 4 часа в сутки.

Поставка газа . Запаса газа на зиму хватает, но возможны локальные проблемы из-за повреждения распределительных сетей.

Тепло и вода зимой . Для Киева строится дополнительная защита электрических сетей, создается резервное питание для водного хозяйства, в регионах также устанавливаются мобильные котельные и насосные станции.

Уязвимые регионы. Существенные угрозы сохраняются для Одесской области, приграничных и прифронтовых регионов, критическим остается вопрос поставки тепла для Херсона.

Общий уровень подготовки

Очередная попытка энергетического перемирия, объявляемого Дональдом Трампом, закончилась ничем. В ночь на 12 октября Украина не наносила ударов по российским НПЗ, а агрессор атаковал украинскую газодобычу. "Итак, Россия нарушила энергетическое перемирие", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Более того, первую массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в этом сезоне агрессор совершил еще 30 сентября. Тогда было применено около 190 дронов и баллистические ракеты, основной удар пришелся на Киев и область.

Для защиты энергоинфраструктуры с конца предыдущего отопительного сезона было проделано много работы. Она шла по двум ключевым направлениям. Энергокомпании выполняли свои планы работ (преимущественно за кредитные средства). Для регионов ввели Планы устойчивости, которые финансировались из бюджета.

Ключевые компании, такие как "Укрэнерго" (оператор энергосистемы), "Укргидроэнерго" (оператор крупных гидроэлектростанций на Днепре и Днестре), "Укргаздобыча" (крупнейшая газодобывающая компания) и "Оператор газотранспортной системы" построили защиту для своих объектов.

Сложнее ситуация со строительством защитных сооружений для облгазов и облэнерго из-за дефицита средств, говорит в комментарии РБК-Украина директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Планы устойчивости выполняются с отставанием, сообщил в конце сентября премьер-министр Сергей Корецкий. Работы задерживают воздушные тревоги и режим жесткой экономии, введенный с 1 сентября, который предусматривает сокращение бюджетного финансирования капитального строительства в четвертом квартале.

На выполнение Планов устойчивости изначально планировали 255 млрд гривен (об этом весной заявлял экс-министр по восстановлению Алексей Кулеба). На сегодняшний день выделено всего 67 млрд гривен. Однако поставщики оборудования и строители продолжают работать в кредит, под гарантии будущих выплат, ведь останавливать работы нельзя, говорит источник РБК-Украина в правительстве.

"Я оцениваю, что состояние готовности – лучше, чем в прошлом году, но и риск обстрелов более значителен, чем был в 2025 году", – комментирует изданию народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

Враг изменил качественный состав средств поражения и значительно нарастил их количество. Ранее Корецкий сообщал, что Россия накопила запас баллистики специально для ударов по энергетике.

"Укрытия построены, но если прилетает баллистика, бетонное сооружение не выдержит такую ракету", – продолжает мысль Герус.

Фото: Последствия прилета баллистической ракеты в Киеве в начале августа (Getty Images)

В конце сентября Россия впервые применила новую модификацию беспилотника "Герань-4" с кумулятивно-режущей боевой частью, способной повреждать металлические конструкции мостов и линий электропередачи.

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По словам источника РБК-Украина в отрасли, враг может и в дальнейшем применять такие беспилотники против высоковольтных линий через Днепр, опоры которых сложно восстанавливать.

Стратегия российских атак

В плане РФ на зиму предусмотрены удары не только по высоковольтным сетям, но и по энергетической и коммунальной инфраструктуре.

"На прошлой неделе (14-20 сентября – ред.) мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили с российской стороны, – стратегия действий российских террористов на эту зиму", – сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Среди целей – не только энергетика, но и системы водоснабжения и водоотведения (канализация) крупных городов, удары по линиям электропередачи, которые соединяют Украину с соседними европейскими странами.

Агрессор четко просчитал "наряды" – количество и тип средств поражения для каждого объекта энергетической и коммунальной инфраструктуры, добавил министр.

В начале октября The New York Times опубликовала более подробный план атак россиян. Он предусматривает удары по подстанциям "Укрэнерго" у западной границы, крупным ГЭС, тепловой энергетике и коммунальному хозяйству, а также попытки отключить от энергосистемы три АЭС на подконтрольной Украине территории.

Фото: Россия разработала детальный план атак украинской энергетики и необходимого для этого вооружения (инфографика РБК-Украина)

Агрессор планирует использовать против Украины до тысячи ракет, дронов и авиабомб. Цель – отрезать крупные города от электро-, газо- и водоснабжения и создать гуманитарный кризис, говорится в публикации New York Times. Главными целями станут – Киев, Харьков, Одесса и Львов, отметил 2 октября в интервью Financial Times Владимир Зеленский.

Возможные графики отключений

Из-за остановки многих промышленных предприятий потребление электроэнергии ниже, чем до полномасштабного вторжения, поэтому имеющейся генерации должно хватить для зимнего спроса, считает аналитик ExPro Дарья Орлова.

Однако недостаточно построено генерации на левом берегу Днепра, что создает риски для этих областей в случае повреждений линий, передающих мощность с запада на восток.

До третьих всех генерирующих мощностей представлены угольными электростанциями. Они имеют значительный запас топлива – 1,7 млн тонн угля, сообщала экс-министр энергетики Ольга Буславец. Вместе с тем угольные энергоблоки работают уже по 50-60 лет, они физически отработали свой ресурс и могут ломаться. Также эти сооружения – слишком большие, чтобы их защитить, поэтому врагу легче вывести их из строя. Учитывая эти факторы, риски дефицита генерации остаются "на столе", считает Александр Харченко.

Энергоблоки Трипольской ТЭС неоднократно терпели поражения в течение полномасштабной войны (фото Getty Images)

Импорт электроэнергии из соседних стран и далее будет нужен для покрытия пикового потребления утром и вечером, добавляет Орлова.

Наибольшие риски для электроснабжения – в Киеве и Одессе из-за регулярных обстрелов сетей. По оценке аналитика, в столице могут действовать более строгие графики отключений, чем в других регионах; ремонты усложняют воздушные тревоги.

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По оценке одного из руководителей энергетических компаний, при средней температуре минус 10 градусов и без обстрелов отключения могут длиться до 8 часов в сутки. При такой же температуре, но со значительными повреждениями, свет может быть всего 4 часа в сутки.

Комфортные запасы газа

По состоянию на 8 октября, запасы природного газа в подземных хранилищах уже превышают 15,8 млрд кубометров, это наибольшее значение за последние 3 года на текущую дату.

"Этого запаса должно хватить для прохождения отопительного сезона", – говорит в комментарии РБК-Украина аналитик газового рынка компании ExPro Михаил Свищо.

Конечно, необходимо брать в расчет попытки врага атаковать инфраструктуру газовых хранилищ и добычу. Остановить отбор газа из хранилищ – довольно сложно, ведь большинство хранилищ расположены на Западной Украине, их наземная инфраструктура разветвлена и у оператора (госкомпании "Укртрансгаз") есть возможность переключать отбор газа между различными хранилищами, комментирует собеседник.

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Чтобы иметь оперативный резерв, в "Нафтогазе" рассчитывают на поставки газа. Это собственная добыча, подземные хранилища и импорт из европейских стран.

Недавно "Нафтогаз" начал продажу за границу газа, который был приобретен компанией на европейском рынке и хранился в Украине в режиме таможенного склада. "Эти операции являются частью механизма по обеспечению гарантированного импорта необходимых объемов природного газа в зимний период в случае необходимости", – объяснили РБК-Украина целесообразность такой продажи в "Нафтогазе". Таким образом, компания пытается заработать средства, чтобы законтрактовать импортный ресурс с поставкой в течение холодных месяцев.

Фото: Готовность к предстоящей зиме – выше, чем в прошлом году, но и вызовы также выросли (инфографика РБК-Украина)

"У нас больше запасы газа, лучше защита объектов, есть договоренности об импорте, стабильная добыча и сниженное потребление (из-за остановки промышленных предприятий – ред.), поэтому есть надежда, что с поставками газа все будет хорошо", – говорит Михаил Свищо.

На фоне хороших запасов газа впервые с 2022 года правительство разрешило частным добывающим компаниям экспортировать газ. Такие поставки будут носить ограниченный характер: разрешается экспортировать только 15% добычи, экспорт возможен только в октябре-ноябре, в случае необходимости правительство оставляет за собой возможность остановить эти поставки. Поэтому даже с учетом экспорта газа для прохождения зимы хватит, убежден аналитик.

Однако возможны проблемы с газоснабжением локального характера, если в регионе в результате обстрела или падения обломков будет повреждена газораспределительная сеть. Например, в результате обстрела в ночь на 7 октября был поврежден газопровод в г. Прилуки Черниговской области, в итоге – без газа временно оставались 18 тысяч потребителей, сообщал в Facebook и. о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В таком случае газовики перекрывают поврежденный участок газопровода, заваривают трубы, возвращают давление до должного уровня, и через 3-6 часов газоснабжение для потребителей может быть восстановлено, описывает алгоритм действий Александр Харченко.

Восстановление сети стараются осуществить как можно быстрее, чтобы не допустить ситуации полной остановки поставок газа для потребителя. Ведь в таком случае работники облгазов должны будут проверить герметичность сети в каждой квартире или доме перед возобновлением подачи газа. Для оперативного ремонта локальных сетей "Нафтогаз" дополнительно сформировал 885 бригад технической помощи (почти 4 тысячи сотрудников) и аварийный запас оборудования, сообщили РБК-Украина в компании.

Наличие воды и тепла зимой

Один из главных рисков зимы – удары по изношенным системам теплоснабжения. Их работа зависит от водоканалов и канализации. Без воды может остановиться теплоснабжение, а без водоотведения – водоснабжение.

"В условиях зимы остановка этих систем может привести к экологическим и техногенным катастрофам", – комментирует РБК-Украина экс-руководитель Государственного агентства восстановления, мэр Житомира (2015-2024 годы) Сергей Сухомлин.

Чтобы этого не допустить, во многих городах водоканалы и теплокоммунэнерго обеспечиваются генераторами, солнечными электростанциями, хотя последние зимой работают на небольшой процент мощности. Также регионы заботятся о физической защите канализационных насосных станций и водозаборов от российских атак.

"Примеры – это Днепр, Кривой Рог и Запорожье, которые находятся под постоянными ударами. Наличие воды в этих городах подтверждает факт, что все эти меры – эффективны и работают", – говорит Сухомлин.

Фото: Удары по воде и канализационным системам – один из самых больших вызовов следующей зимы (инфографика РБК-Украина)

Планы устойчивости предусматривали еще одну меру – это мобильные станции забора воды. Это плавающие насосные станции, которые могут качать воду из реки или озера. Во многих городах они уже работают, добавляет собеседник.

В перспективе, для более надежного теплоснабжения, необходимо иметь минимум два источника тепла для каждого теплового района города. Это сложно сделать, ведь с советских времен в большинстве городов была создана централизованная система теплоснабжения. Однако в течение следующих 3-4 лет необходимо расширить сеть мобильных котельных (резервных источников тепла) и строить дополнительные теплотрассы между различными районами городов, считает Александр Харченко.

Киев закупает мобильные котельные, которые можно подсоединить к тепловой системе определенного дома (фото пресс-служба КГГА)

Вызовы для столицы и регионов

Первые обстрелы энергетической инфраструктуры Киева показали ее уязвимость. 8 октября в городе были введены аварийные отключения света, начались продолжительные перебои с водоснабжением. Это произошло из-за дефицита внутренней генерации в столице и значительных повреждений сетей, передающих мощность от крупных электростанций.

На фоне этого мэр Виталий Кличко призвал киевлян выехать из города на зиму, а Зеленский обвинил городские власти в "почти полном невыполнении необходимых шагов". Такая ситуация – лишь часть плана агрессора, стремящегося отсоединить Киев от энергосистемы Украины и превратить его в энергоостров, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Агрессор еще раньше наносил удары по собственной генерации Киева – ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ, а недавно атаковал Трипольскую ТЭС, расположенную к югу от города. Также под удар попали подстанции магистральных сетей, соединяющих столицу с энергосистемой.

"Пожалуй, они решили не распылять свои усилия и будут концентрироваться на столице. По их мнению, это даст результат", – говорит эксперт.

Скорее всего, как и минувшей зимой враг будет пытаться остановить производство тепла на ТЭЦ. В ответ в Киеве уже запущена в работу распределенная газовая генерация, лучше защищены близлежащие подстанции "Укрэнерго" и распределительные сети. Ставка делается на то, чтобы жители, которые вынужденно будут оставаться без тепла долгое время, имели лучшее обеспечение электроэнергией, сообщает источник издания в энергетической отрасли.

Опыт прошлого года свидетельствует, что потребление электроэнергии в квартире, где нет тепла, может вырасти в 2,5 раза, говорят в компании ДТЭК, которая является оператором сетей столицы. Для его покрытия энергетики устранили наиболее проблемные места и обновили многие кабельные сети.

Несмотря на эти меры, полностью заместить централизованное отопление за счет электрообогрева – невозможно, ведь электросети не рассчитаны на такие нагрузки.

"Поэтому повторение прошлогогоднего сценария с отсутствием отопления является потенциально кризисным для энергоснабжения столицы", – добавили представители ДТЭК.

Энергетики столицы провели ремонт самых проблемных мест в сетях (фото Getty Images)

Для безопасности водоснабжения и водоотведения столицы создается резервное питание для "Киевводоканала" (генерирующие установки мощностью 10-20 МВт).

"Мы уже завершили первый из трех этапов и планируем закончить работы до конца года", – сообщил 17 сентября заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время круглого стола аналитического центра We Build Ukraine.

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"Киевводоканал" снабжают генераторами с запасом более 5 тыс. тонн топлива, также обучают экстренные службы. Отдельно город готовит помощь маломобильным людям на случай длительного отсутствия тепла и света, добавил чиновник.

Подготовку нового распределенного поколения, которое должно закрыть потребность столицы в энергопитании водо- и теплоснабжения, подтвердил Александр Харченко. Однако ввод ее в эксплуатацию планируется в ноябре-декабре этого года, прокомментировал эксперт в интервью YouTube-каналу "Это база".

Уязвимой остается Одесса и область, поскольку регион является энергодефицитным, объясняет Омельченко.

"С начала июля атаки врага на Одесскую область значительно усилились", – сообщили изданию в компании ДТЭК, где работает ее облэнерго.

Энергетики пытаются быстрее проводить ремонтные работы, но вынуждены останавливаться на время воздушных тревог.

За время полномасштабной войны свет в Одесской области вернули 9 млн потребителей, это означает, что для каждого дома области подачу электроэнергии восстанавливали 9 раз, прокомментировали в ДТЭК.

Сложной будет оставаться ситуация для прифронтовых и приграничных регионов – Сумской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областей, отмечает Омельченко.

Например, в Сумах, где местная ТЭЦ уже подвергалась ударам, есть программа для предоставления средств на покупку зарядных станций людям, проживающим в многоквартирных домах. Водоканал обеспечен когенерационными установками, а для подачи тепла приобретены 20 блочно-модульных котельных, сообщили РБК-Украина в Департаменте инфраструктуры города Сумского горсовета.

Очень напряженное положение в Херсоне, ведь в конце августа россияне разбомбили Херсонскую ТЭЦ, а ее восстановление затруднено из-за постоянных воздушных ударов.

"Российские оккупанты непрерывно обстреливают область из артиллерии и авиации, а также терроризируют гражданских жителей дронами. Из-за этого Херсон может оставаться без электро- и теплоснабжения не на часы или дни, а на длительное время", – сказал в комментарии РБК-Украина заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Городу трудно осуществлять ремонты из-за дефицита работников коммунального хозяйства. Поэтому собеседник призвал жителей города, особенно семьи с детьми и пожилых людей, эвакуироваться на зиму в другие регионы Украины.

Сценарий прохождения зимы

К отопительному сезону также должны готовиться организации, отвечающие за многоквартирные дома. ЖЭКам и ОСМД стоит проверить электросети и тепловое оборудование домов. А бизнесу и населению – провести техосмотр генераторов, подготовить зарядные устройства, советуют Владимир Омельченко и Дарья Орлова.

Новые риски пугают и заставляют задуматься над тем, как страна будет проходить эту зиму. Но подобные трудности преодолеваются не впервые, и поэтому, скорее всего, процесс будет развиваться волнами: "вызов со стороны врага – ответ Украины", снова вызов и снова ответ, говорит в комментарии РБК-Украина экс-член НКРЭКУ (2019-2024 годы) Ольга Бабий.

Что бы ни случилось, энергетики и другие работники жилищно-коммунального хозяйства будут ремонтировать поврежденное оборудование, в то же время надеемся, что оборонно-промышленный сектор подготовит и масштабирует технологии для противодействия баллистике и реактивным дронам.

"В таких волнах мы прошли предыдущие зимы, так оно будет продолжаться и дальше", – говорит Бабий и добавляет, что ключевым преимуществом сейчас является опыт, который страна получила за предыдущие годы войны.

Трудно не согласиться: каждое звено системы должно сделать все от него зависящее. Только тогда можно достичь максимальной готовности к началу отопительного сезона и рассчитывать на его успешное прохождение.

Вопросы – Ответы (FAQ):

– Каков общий уровень подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов?

– Уровень готовности в этом году выше предыдущего, построено много инженерной защиты для объектов энергетики, теплового хозяйства и водоканалов. Однако появились новые вызовы, например, дроны с кумулятивной боевой частью для поражения линий электропередачи, накопленный Россией запас баллистических ракет.

– Сколько часов может не быть света зимой?

– При температуре минус 10 градусов без новых обстрелов отключения могут длиться до 8 часов в сутки. При значительных повреждениях свет может быть только около 4 часов. Это сценарные оценки, а не график отключений.

– Хватит ли газа на зиму?

– Да, запасы газа в подземных хранилищах превышают 15,8 млрд кубометров – это рекорд за последние 3 года. Проблемы с поставками газа на уровне всей страны маловероятны, однако возможны локальные повреждения газовых сетей и проблемы с его поставкой.

– Какие регионы больше всего рискуют остаться без света и тепла?

– Наибольшие риски – в Киеве и Одессе, а также в прифронтовых и приграничных регионах. В Херсоне ситуацию усложняет разрушенная ТЭЦ и постоянные обстрелы.

– Как Киев подготовился к зиме?

– Очевидно, враг попытается оставить Киев без связи с энергосистемой страны и создать проблемы с теплом для жителей районов, зависящих от работы крупных ТЭЦ. Чтобы этого не допустить, создана защита на подстанциях "Укрэнерго", распределительных сетей, обеспечено резервное питание для объектов "Киевводоканала". Готовится поддержка для маломобильных категорий населения на случай отсутствия тепла и воды.

– Возможны ли перебои с водой и отоплением?

– Да, ведь водоканалы и системы теплоснабжения зависят от электроэнергии. Для уменьшения рисков города усиливают защиту, создают резервное питание и устанавливают мобильные котельные и насосные станции.