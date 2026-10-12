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Частичный экспорт газа открыли в объемах меньше одного зимнего дня потребления, - эксперт

16:25 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Бойко
Частичный экспорт газа открыли в объемах меньше одного зимнего дня потребления, - эксперт Частичный экспорт газа из Украины открыли в объемах одного зимнего дня потребления (фото: Getty Images)
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Разрешенные объемы экспорта украинского газа настолько невелики, что даже максимальные поставки до конца года не создадут риска для прохождения зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынка природного газа ExPro Consulting Михаила Свищо.

По его словам, частным компаниям разрешили экспортировать до 15% собственной добычи. По оценкам ExPro, в нынешних объемах это около 50 млн кубометров газа в месяц.

"Даже если все частные компании экспортируют 15% своей добычи, это около 100 млн кубометров газа за два месяца, что меньше, чем Украина потребляет за один холодный день зимой", - пояснил Свищо.

При этом запасы в подземных хранилищах уже составляют более чем на 1 млрд кубометров выше правительственной цели на отопительный сезон. Именно избыток в коммерческом сегменте, падение промышленного потребления и потребность добытчиков в средствах на ремонты и новое бурение стали причиной частичного открытия экспорта.

"Накопившегося газа и текущей добычи хватит для прохождения зимы даже с учетом такого экспорта", - подчеркнул аналитик.

В то же время, механизм остается жестко контролируемым. Объем каждой компании будет ежемесячно определять Оператор ГТС на основе фактической добычи, а сам газ будет продаваться через биржу.

"В таком случае, или вообще в случае каких-либо угроз, предусмотрен механизм быстрой остановки экспорта газа", - отметил Свищо, комментируя возможные новые российские удары по добыче.

Что этому предшествовало

Как сообщило Министерство энергетики у себя на сайте, экспорт будет осуществляться только с 1 марта по 30 ноября календарного года.

В период с 1 декабря по 28 февраля экспорт природного газа не будет осуществляться. Минэнерго отмечает, что средства от экспорта компаниями будут направляться на защиту предприятий газодобывающей отрасли от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, запасы газа в подземных хранилищах Украины значительно превышают необходимые потребности. Целевой показатель в 14,6 млрд. куб. м был достигнут еще в конце лета. Из-за падения потребления промышленными потребителями в Украине возник большой профицит газа.

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