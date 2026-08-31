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Зеленский ввел в действие планы стойкости регионов и жестко предупредил Кличко

16:30 31.08.2026 Пн
2 мин
Органы местного самоуправления должны выполнить ряд жестких требований
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский ввел в действие планы стойкости регионов и жестко предупредил Кличко Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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В Украине утвердили комплексные планы по стойкости регионов. В то же время, мэра Киева Виталия Кличко официально предупредили о персональной ответственности за подготовку столицы к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на официальном сайте президента Украины.

Глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение РНБО от 5 августа. Этот документ касается выполнения комплексных планов стойкости в регионах и непосредственно в Киеве.

Контролировать выполнение решения было поручено секретарю СНБО, а сам указ вступает в силу со дня его публикации. В совете предупредили руководителей военных администраций, мэров городов и руководителей предприятий о личной ответственности за срыв подготовки к зиме или неудовлетворительные показатели работы.

Отдельное внимание в решении уделено столице. Руководству города и профильным ведомствам было поручено обеспечить своевременное выполнение всех мероприятий до начала холодов.

"Обратить внимание Киевского городского головы на персональную ответственность за подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 года в Киеве", - отмечается в документе.

Резерв топлива и автономность домов

Согласно указу, правительству поручено безотлагательно скорректировать планы стойкости, чтобы они соответствовали реальным перспективам выполнения до старта отопительного сезона.

В то же время перед органами местного самоуправления был поставлен ряд жестких требований. В частности, должен быть сформирован обоснованный резерв горючего для объектов жизнеобеспечения не менее двух недель.

Кроме того, необходимо обеспечить автономность многоэтажек, привлекая для этого ОСМД, жилищно-строительные кооперативы и управляющих. В многоквартирных домах также должны быть оборудованы системы независимого резервного питания.

Напомним, на днях Виталий Кличко заявил, что Киев планирует завершить основные работы по подготовке к зиме к началу отопительного сезона. По его словам, в настоящее время выполнено уже около 50% запланированных мер.

Отметим, в начале августа Кличко и представители центральных властей обсудили план обеспечения стойкости Киева в зимний период. На реализацию необходимых мер нужно более 20 млрд гривен.

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