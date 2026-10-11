Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ

11 октября между Украиной и Россией началось "энергетическое перемирие", на которое согласились обе стороны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social .

"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРЬЕ. Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал президент США.

Он не уточнил, когда именно Киев и Москва пришли к согласию в этом вопросе.

Следует также отметить, что ни Украина, ни Россия пока официально не подтверждали это заявление Трампа.

Кстати, 14 сентября 2026 года президент США уже заявлял, что Украина и Россия якобы согласились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга.

"Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась делать то же самое! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном", - написал Трамп в сентябре.

Однако, как известно, никакого энергетического перемирия достигнуто не было.