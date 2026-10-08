Кабмин заморозил тариф на электроэнергию для населения

Тарифы на электроэнергию для населения останутся в течение всего отопительного сезона 2026/27 годов. Стоимость света не изменится, в том числе для владельцев домов с электроотоплением.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал и заявление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

По словам главы правительства, сохранение льготных тарифов на период отопительного сезона принято с учетом нынешней социально-экономической ситуации в стране.

Решение касается всех бытовых потребителей, включая домохозяйств, которые используют электроэнергию для отопления.

Кроме того, чиновник отметил, что в дальнейшем Кабмин будет работать над обновлением подходов к тарифообразованию.

"На будущее Правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются", - подчеркнул Корецкий.

Как отметил Денис Шмигаль, по представлению Министерства энергетики правительство приняло решение продлить действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии.

Благодаря этому базовый тариф для населения останется на нынешнем уровне - 4,32 грн за кВт/ч.

Кроме того, для отдельных категорий потребителей в дальнейшем будет действовать льготная цена:

2,64 грн за кВт/ч - для домов с электроотоплением;

2,64 грн за кВт/час - для домов без газификации или централизованного теплоснабжения.

По словам главы Минэнерго, это решение является важной составляющей поддержки украинцев в период войны.

"Это позволяет сохранить нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей. Решение является важной составляющей поддержки людей в период войны", - подчеркнул Шмигал.