Россия хочет превратить Киев в энергоостров: блиц с Омельченко об отключениях света

На этой неделе в Киеве и других областях Украины снова начались стабилизационные отключения света, которые порой переходят в экстренные или аварийные.

Почему начались отключения, влияет ли на них погода и может ли ситуация со светом улучшаться – РБК-Украина расспросило директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко .

– Почему именно сейчас начались отключения света?

– Были комбинированные массированные удары: и по тепловым электростанциям, и по ТЭЦ, и по подстанциям системы передачи. То есть удары были массированными, особенно 30 сентября этого года.

Почему такая ситуация? Не потому, что у нас не хватает мощности. Мощности у нас сегодня есть, потому что потребление незначительное и, в принципе, мощности хватает. Но проблема в том, что враг сосредоточился на киевском регионе – на Киеве и Киевской области.

Сначала он выбил мощности ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, они не восстановлены еще с предыдущей зимы, а сейчас тоже были обстрелы недавно. Потом обстреливал и повредил Трипольскую ТЭС недалеко от Киева. Это в периметре киевского региона.

Вокруг периметра также существуют подстанции, связывающие Киев с объединенной энергетической системой. То есть Киев и киевский регион, по сути, не имеют сегодня базовой мощности, чтобы самих себя обеспечить. Он полностью зависит от объединенной энергетической системы.

Поэтому стратегия врага: выбить внутреннюю генерацию – это он сделал, и сейчас пытается отрезать киевский регион от объединенной энергетической системы, бья по периметру Киева и киевского региона, пытаясь повредить подстанции для того, чтобы превратить Киев в энергетический остров. То есть отрезать от энергетической системы.

Враг рассчитывает, что в Киеве нет собственной генерации, плюс он будет отрезан от энергосистемы, поэтому Киев и Киевская область полностью или почти полностью останутся без электроэнергии.

– Это только Киевскую область и Киев затронет, или и другие регионы? Сейчас, когда в Киеве начинаются проблемы, вместе с Киевом также аварийные вводятся на Черниговской, Полтавской, Житомирской областях…

– Да, во многих регионах (вводят аварийные отключения – ред.). Я не говорю о прифронтовых, там все понятно: постоянные обстрелы, постоянно там исчезает электрическая энергия по понятным причинам.

Но все же 80% всех воздушных ударов приходятся на Киев сейчас. Потому что для врага Киев – это основная цель на сегодня.

– Может ли ситуация, которая есть сейчас, улучшаться? Например, на выходных, когда потребление будет меньше. Или ситуация будет только ухудшаться?

– Этого никто не знает. Этого никто не может сказать, потому что это вопрос даже не к энергетикам, а вопрос более военный. Поскольку энергетика сейчас находится фактически как фактор войны, как военный фактор. И здесь для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно, во-первых, иметь разведывательные данные относительно планов Генштаба России, российской армии. И второе – нужно иметь детальные данные относительно возможности защиты противовоздушной обороны.

А поскольку мы таких данных с вами не имеем, по понятным причинам, потому что военное время, то мы ничего прогнозировать соответственно и не можем.

– Я думал, что погодный фактор сейчас имеет влияние, как и летом…

– Нет, главный фактор сейчас не погодный, главный фактор – это военный.

– Можете ли вы спрогнозировать, какой может быть продолжительность отключений света?

– Продолжительность отключений полностью зависит от военного фактора: от планов России, Генерального штаба РФ, от их возможностей атаковать украинскую энергетику, и второе – от возможностей противовоздушной обороны Украины.

Этой информацией я не владею. Поэтому прогнозировать в таких условиях ничего нельзя.

– Вы сказали, что враг хочет превратить Киев в энергетический остров. На практике что это будет означать? Мы будем все без света?

– Цель врага такая и есть, чтобы все мы сидели без электрической энергии. Это такая цель у них. Для того же он и тратит колоссальные деньги на ракеты, на дроны, на миллиарды долларов.

Будет ли она достигнута или нет – мне трудно сказать, потому что я не владею информацией.